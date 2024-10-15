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    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

    16 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем смысл русского культурного влияния на Центральную Азию

    Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».

    11 комментариев
    15 октября 2024, 21:56 • Новости дня

    Белый дом не нашел доказательств участия КНДР в конфликте на Украине

    США не нашли доказательств участия военных КНДР в спецоперации России на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    США не нашли подтверждений участия военных КНДР в специальной военной операции России на Украине, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

    «Нет, мы не можем независимо подтвердить эти сообщения», – сказал Кирби журналистам, отвечая на вопрос о возможной причастности КНДР к конфликту. При этом он отметил, что данная тема вызывает серьезное беспокойство у Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно–Демократической Республикой. Пресс–секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее уже опровергал слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции, назвав их необоснованными.

    15 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине

    Глава дипломатии ЕС Боррель счел «очень отдаленной» перспективу «заставить» Россию заключить перемирие с Украиной

    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен усилить Украину в политическом и военном плане, но перспектива принудить Россию к перемирию военным путем «выглядит очень отдаленной», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    После заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Боррель заявил, что существует «стратегическая логика» в поддержке Украины с целью «заставить (президента России Владимира) Путина сесть за стол переговоров». «Однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боррель сообщил, что Украина представит свой «план победы» на саммите ЕС 17-18 октября. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что этот план вскоре будет презентован гражданам Украины.

    Однако в США «план победы» уже раскритиковали. Европейское турне украинского лидера Владимира Зеленского также оказалось провальным, он не добился успеха с основными требованиями своего «плана победы».

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    14 октября 2024, 22:59 • Новости дня
    Мать вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе женщины рассказала о дочери

    Tекст: Антон Антонов

    Елена Чесакова, вышедшая в Одессе с флагом России к постаменту Екатерины II, жива и находится под домашним арестом, сообщила ее мать Надежда.

    Мать Чесаковой, находящаяся в Чехии, опровергла слухи о смерти дочери в СИЗО. Она уточнила, что Чесакова провела в заключении лишь пару дней, после чего ее отправили под домашний арест на 60 дней, передает RT.

    Надежда получила эту информацию от внуков. Она выразила удивление, откуда у дочери был флаг России, на что внук ответил: «Бабушка, ты что, не знаешь? Мама, когда ей надо, найдет все».

    Адвокат Чесаковой посоветовал ей извиниться и заявить о смене мнения по отношению к конфликту России и Украины. Однако женщина отвергла эту рекомендацию, подчеркнув, что не изменит своих взглядов. Надежда отметила, что ее семья родом из России, и у Елены всегда была пророссийская позиция, особенно после событий в Одессе в 2014 году.

    Как рассказала Надежда, ее дочь твердо верит, что Россия вернется, и тогда все обвинения с нее снимут: «Она говорит, что все равно придет (Россия)... Одесса всегда была русским городом. Она надеется, что придут, и говорит: «Тогда все с меня снимут».

    Она также выразила удивление, что полиция Одессы опубликовала видео в соцсетях, хотя это противоречит украинским интересам. Чесаковой грозит до трех лет тюрьмы за оправдание «вооруженной агрессии России против Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного памятника Екатерине II и была задержана полицией, а позднее появились сообщения, что она могла быть убита в СИЗО после задержания.

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    15 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Киеву направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области

    Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Лубинцу с официальным запросом для поиска похищенных жителей Курской области

    Киеву направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу направлен запрос с просьбой о помощи в установлении местонахождения и посещении насильно вывезенных из Курской области жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Москалькова подчеркнула, что речь идет о поиске родных и целых семей, о которых поступают обращения от жителей Курской области.

    «Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и если есть возможность, посетить их и посмотреть, в каких условиях они находятся», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она сообщила, что «также обратилась в Международный комитет Красного Креста во время встречи с президентом комитета Мирьяной Сполярич, выразив боль и тревогу, описав трагедию людей из Курской области».

    СМИ сообщали, что МККК «посещал этих людей». «Никаких подробностей у меня пока нет. Мы занимаемся этим вопросом, чтобы максимально прояснить судьбу этих людей. Все каналы для этого задействуются», – заявила Москалькова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена. Москалькова рассказала о письме Лубинцу с просьбой назвать точное количество насильно вывезенных жителей Курской области.


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    15 октября 2024, 10:15 • Новости дня
    Стало известно об успехе российских войск у Часова Яра

    Российские войска взяли под контроль ключевую развязку у Часова Яра в ДНР

    Стало известно об успехе российских войск у Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой, расположенной к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике.

    Российские войска взяли под контроль одну из ключевых автомобильных развязок к югу от Часова Яра, передает ТАСС. По словам представителя силовых структур, это является значительным успехом в регионе. «Есть определенные успехи под Часовым Яром. Под контроль взяли ключевую развязку к югу от города», – отметил собеседник агентства.

    Он также сообщил, что на подступах к Часову Яру оперативная обстановка значительно ухудшилась для украинских сил. Российская сторона продолжает укреплять свои позиции, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.

    Контроль над этой развязкой имеет стратегическое значение, так как она обеспечивает важные логистические связи. Это может затруднить передвижение и снабжение украинских подразделений, что делает текущую оперативную обстановку более сложной для них.

    Ранее сообщалось, что подразделения Иностранного легиона и 23-я отдельная бригада ВСУ проявляют особую активность в боях за Часов Яр, где украинские силы используют современные дроны западного производства. Между тем ВСУ уже утратили контроль над наиболее важными опорными пунктами Дзержинска, а также лишились преобладающих высот.

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    15 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Ганчев: ВС России установили контроль над дорогой к Купянску

    Российские войска получили контроль над дорогой к Купянску, блокировав ротацию ВСУ

    Ганчев: ВС России установили контроль над дорогой к Купянску
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска удерживают огневой контроль над дорогой до пригорода Купянска, что мешает Вооруженным силам Украины проводить ротацию на Сватовско-Купянском направлении фронта, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев уточнил, что ситуация на Харьковском направлении остается боевой и напряженной. Российские бойцы продолжают наступление на Сватовско-Купянском направлении, что дало возможность прорвать линию обороны ВСУ и установить огневой контроль над важной трассой, передает ТАСС.

    По словам Ганчева, эта дорога соединяет несколько населенных пунктов и ее контроль затрудняет ВСУ проведение ротации и переброску подкреплений. Особо подчеркивается, что дорога в районе Кругляковки простреливается, это фактически пригород города Купянска, находящийся южнее по реке Оскол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские артиллеристы ночью предотвратили проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Луганской народной республики у города Кременная, заставив противника отступить. Российские военные вышли на административную границу ЛНР у Мясожаровки. Армия России продвинулась под Григоровкой в ДНР.

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    15 октября 2024, 01:58 • Новости дня
    Зеленский заявил о «включении» КНДР в конфликт на Украине
    Зеленский заявил о «включении» КНДР в конфликт на Украине
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Северная Корея «включилась» в конфликт на Украине на стороне России, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский в видеообращении рассказал о заседании ставки верховного главнокомандующего. По его словам, «среди главного был доклад разведок» о «намерениях россиян на осень – зиму». «Все достаточно подробно», – отметил он.

    «Фактически включение в войну Северной Кореи. Также отношения России с некоторыми другими странами», – приводит его слова РБК.

    Зеленский подчеркнул, что Киев будет жестко реагировать на любую поддержку России со стороны других стран. Он также пообещал координировать действия с международными партнерами для противодействия помощи России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно–Демократической Республикой. Пресс–секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее уже опровергал слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции, назвав их необоснованными.

    Коментарии (3)
    15 октября 2024, 13:18 • Новости дня
    ВС России нанесли тяжелые потери ВСУ на нескольких фронтах

    ВС России нанесли удар по ВСУ в различных направлениях и отразили контратаки

    ВС России нанесли тяжелые потери ВСУ на нескольких фронтах
    @ t.me/mod_russia

    Группировки войск России нанесли удары по формированиям ВСУ на разных направлениях, уничтожив значительное количество живой силы и техники, включая склад боеприпасов и несколько гаубиц, сообщили в Минобороны.

    В результате действий подразделений Вооруженных Сил России (ВС РФ) против украинских формирований на Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области было уничтожено до 30 военнослужащих украинской армии, два автомобиля и полевой склад боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На других направлениях российские войска также достигли значительных успехов. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в регионах Донецкой народной республики, отразив четыре контратаки. Потери противника составили до 300 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Группировка «Юг» продолжила продвижение вглубь обороны противника, уничтожив до 590 военнослужащих ВСУ, а также несколько единиц тяжелой техники, включая американскую гаубицу М777.

    Подразделения «Центр» улучшили свои позиции, нанеся поражение противнику в Донецкой народной республике и отразив две контратаки. Потери противника составили до 500 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Группировка «Восток» также заняла более выгодные рубежи, уничтожив до 95 военнослужащих ВСУ и бронетехнику в Донецкой народной республике. Всего с начала специальной военной операции российскими войсками уничтожено значительное количество техники и живой силы противника.

    Накануне подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. А в ходе зачистки позиций на юго-западе от Угледара российские морпехи нашли схрон с боеприпасами, оставленный ВСУ, включающий оружие и взрывчатку для диверсионных действий.

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    15 октября 2024, 09:59 • Новости дня
    Российские войска освободили две трети территории Дзержинска в ДНР

    Пушилин заявил об освобождении более двух третей Дзержинска войсками России

    Российские войска освободили две трети территории Дзержинска в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска освободили более двух третей территории Дзержинска на Украине, что, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, позволит уменьшить интенсивность обстрелов соседней Горловки.

    Российские войска освободили значительную часть территории Дзержинска в ДНР, передает ТАСС. По словам Пушилина, более двух третей города уже находятся под контролем российских сил. Он отметил, что это важный шаг для снижения количества обстрелов соседней Горловки.

    Глава ДНР подчеркнул значимость освобождения Дзержинска для местных жителей. По его словам, в городе все еще остаются не менее тысячи мирных граждан, чья безопасность может быть обеспечена только после полной стабилизации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит продвигаться российским войскам на север республики. Ранее сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска.

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    15 октября 2024, 12:42 • Новости дня
    Дипломат Мирошник: Украинский омбудсмен может прояснить данные о вывезенных ВСУ курянах
    Дипломат Мирошник: Украинский омбудсмен может прояснить данные о вывезенных ВСУ курянах
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не питает иллюзий относительно реакции офиса Зеленского на запрос Москвы о похищенных ВСУ жителях Курской области. Однако есть шанс, что удастся частично прояснить их судьбу, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее Киеву был направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области.

    «Контакт с омбудсменом Дмитрием Лубинцом – фактически единственное, что осталось в части гуманитарных связей между Россией и Украиной. Конечно, никто не говорит о том, что он обладает чрезвычайной эффективностью. Однако даже поддержание какого-либо диалога по этой линии для нас на текущий момент ценно», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД.

    «Нам хорошо известна специфика действий противника в Курской области. Военные ВСУ фактически брали в заложники местное население, насильственно вывозили людей из этого региона в соседние области Украины. Никто не рассчитывает на то, что диалог с Лубинцом позволит мгновенно решить проблему», – рассказывает он.

    «Однако прояснить кое-какую информацию с его помощью вполне реально. В частности, России необходимо узнать, где именно содержатся наши граждане. Шансы, хоть и небольшие, на это имеются. Нельзя забывать и о том, что аппарат уполномоченного по правам человека в России неоднократно демонстрировал уровень профессионализма. В частности, они прикладывают немало усилий в рамках переговоров по вопросам обмена пленными», – напомнил дипломат.

    «Добавлю, что у нас имеются и другие способы получения информации о людях, насильно вывезенных ВСУ. Помогает российское отделение Красного Креста, обрабатываются обращения родственников пострадавших. Все эти данные нами учитываются. Но, может быть, контакты с украинским омбудсменом помогут добавить в сформировавшуюся у нас картину некоторые полезные детали», – заключил Мирошник.

    Ранее украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу был направлен запрос с просьбой о помощи в установлении местонахождения и посещении насильно вывезенных из Курской области жителей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, речь идет о поиске родных и целых семей, о которых поступают обращения от жителей региона. Омбудсмен рассказала, что «также обратилась в Международный комитет Красного Креста (МККК) во время встречи с его президентом Мирьяной Сполярич, выразив боль и тревогу, описав трагедию людей из Курской области».

    При этом СМИ ранее сообщали, что МККК якобы посещал вывезенных гражданских. «Никаких подробностей у меня пока нет. Мы занимаемся этим вопросом, чтобы максимально прояснить судьбу этих людей. Все каналы для этого задействуются», – заявила Москалькова.

    Ранее она сообщала, что в аппарат уполномоченного по правам человека в России обратились родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли вооруженные силы Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Киеву могло потребоваться мирное население региона.

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    15 октября 2024, 08:49 • Новости дня
    Агент СБУ в Севастополе получил 15 лет за шпионаж

    Суд приговорил жителя Севастополя к 15 годам за шпионаж в пользу СБУ

    Агент СБУ в Севастополе получил 15 лет за шпионаж
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Житель Севастополя, признанный агентом СБУ, осужден на 15 лет колонии за шпионаж: он передавал данные о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, что использовалось для подготовки атак.

    Агент Службы безопасности Украины (СБУ) из Севастополя был приговорен к 15 годам колонии за шпионаж, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление крымского управления ФСБ. Мужчина 1979 года рождения самостоятельно связался со службой безопасности Украины для передачи информации о военных объектах в регионе.

    Согласно данным ФСБ, осужденный передал СБУ сведения о расположении воинских частей в Севастополе, а также фотоматериалы о местах дислокации военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Эти данные могли быть использованы противником для подготовки атак с помощью беспилотных летательных и водных аппаратов ВСУ.

    ФСБ уточняет, что агент СБУ является гражданином России. Суд признал его виновным в государственной измене в форме шпионажа. Приговор включает 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 200 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Решение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее в Феодосии задержали 30-летнего мужчину, который передавал координаты российских кораблей спецслужбам Украины через Telegram. Также в управлении ФСБ региона сообщили о задержании подозреваемых в работе на украинские спецслужбы на Крымском полуострове, которые передавали данные о российских военных объектах.

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    15 октября 2024, 03:59 • Новости дня
    Пушков напомнил кандидату в канцлеры Германии об «опыте Гитлера»

    Пушков напомнил желающему передать Украине ракеты Taurus кандидату в канцлеры Германии Мерцу об «опыте Гитлера»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков посоветовал кандидату в канцлеры ФРГ и главе Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу помнить о судьбе гитлеровской Германии.

    Мерц заявил в эфире немецкого телевидения, что готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, передает РИА «Новости».

    Пушков заявил в Telegram, что Мерц «забыл опыт Гитлера». «А надо бы помнить, что в итоге стало с Германией, когда она напала на Россию. Это очень полезно, особенно для политика, претендующего на власть: помогает вправить мозги», – заявил он.

    Пушков также поинтересовался, уверен ли Мерц, что США помогут Германии, «если немецкие ракеты обрушатся на Россию». Он указал, что возможен и «другой сценарий, при котором США благоразумно предпочтут остаться в стороне».

    Как заявил Пушков, политик не должен руководствоваться «предположениями и заверениями», поскольку первые «могут не оправдаться», а вторые – «оказаться ложными». «Но Мерц, видимо, об этом не догадывается», – заявил Пушков.

    Напомним, следующее правительство Германии, вероятно, возглавит Мерц. Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что несмотря на оказываемое давление, Берлин не будет поставлять Украине ракеты Taurus.

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    15 октября 2024, 19:40 • Новости дня
    Украина собралась силой эвакуировать жителей Купянска
    Украина собралась силой эвакуировать жителей Купянска
    @ AP Photo/Francisco Seco/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об обязательной эвакуации из Купянска в связи с ухудшающейся военной ситуацией. Поскольку жители неохотно хотят покидать город, к ним планируется применять жесткие меры.

    Синегубов подчеркнул, что ухудшение ситуации и обстрелы критической инфраструктуры делают невозможным продолжение отопительного сезона и предоставление гуманитарной помощи, сообщает издание «Страна».

    Обязательная эвакуация будет проводиться из Купянской городской, Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской общин. В Боровской общине Изюмского района эвакуация будет принудительной для 250 семей. Эвакуационные мероприятия будут ужесточены, так как жители неохотно покидают свои дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали удерживать огневой контроль над дорогой до пригорода Купянска, что мешает Вооруженным силам Украины проводить ротацию на Сватовско-Купянском направлении фронта.

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    15 октября 2024, 04:58 • Новости дня
    Украинский генштаб назвал самые «горячие» направления на линии фронта

    Tекст: Антон Антонов

    Генштаб вооруженных сил Украины назвал три направления на линии фронта, которые считает наиболее «горячими».

    Как заявили в гентабе ВСУ, «горячее всего» ситуация на подконтрольной украинским войскам части ДНР – на Кураховском, Покровском (Красноармейском) и Лиманском направлениях, передает ТАСС.

    Напомним, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский решил скрыть провалы ВСУ, для чего выделил из Покровского направления в докладах еще и Кураховское.

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    14 октября 2024, 23:48 • Новости дня
    ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины «Лепесток» в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгородском районе вооруженные силы Украины, используя беспилотник, разбросали мины «Лепесток», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что у села Красный Октябрь на мине подорвалась машина, пострадавших нет. Участок дороги от Красного Октября в направлении села Чайки перекрыт.

    Напомним, уже давно Украина разбрасывает мины «Лепесток» на освобожденных Россией территориях. Эти мины попадают под запрет Оттавской конвенции. Их особая опасность для мирных жителей связана с тем, что из-за необычной формы людям, не знакомым с данной миной, трудно опознать в ней угрозу.

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    15 октября 2024, 10:24 • Новости дня
    ВС России уничтожили застрявшую в грязи БМП Bradley ударом дрона

    ВС России уничтожили беспилотником застрявшую в грязи БМП Bradley на Северском направлении

    Российские военные дронами уничтожили американскую бронемашину пехоты Bradley, застрявшую в грязи в первый день распутицы, на Северском направлении.

    Американская бронемашина пехоты Bradley была уничтожена ударом беспилотника российскими военными на Северском направлении, передает ТАСС. Заместитель командира по военно–политической работе одной из бригад третьего армейского корпуса Южной группировки войск Сергей Чонский сообщил, что машина застряла в грязи в первый же день распутицы.

    По словам Чонского, бойцы ударом беспилотника уничтожили не только бронемашину, но и ее экипаж, который пытался эвакуировать технику. Он отметил, что действия были предприняты в целях нейтрализации угрозы на данном участке Северского направления.

    Инцидент подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются бронетанковые подразделения в условиях распутицы, когда грязь и мягкий грунт создают препятствия для передвижения и увеличивают уязвимость техники на поле боя.

    Ранее российские войска захватили американскую боевую машину пехоты Bradley в районе Угледара, что стало редким случаем появления западной техники на данном участке фронта.

    До этого американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту национального учебного центра Форт Ирвин с нанесенными на ней маршрутами бронетехники и зон высадки.

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    Как Россия утроит производство СПГ в условиях санкций

    Планы России по утроению производства СПГ и захвату четверти мирового рынка СПГ могут быть реализованы даже в условиях сохранения действия жестких санкций. Единственное, что вряд ли это удастся сделать так быстро, как планировалось раньше. Когда Россия сможет нарастить производство и экспорт СПГ и какие сложности предстоит решить для этого? Подробности

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    При навязывании Санду Евросоюз потерял последний стыд

    В воскресенье в Молдавии пройдут выборы президента, возможно, самые важные в истории страны. Назвать их честными нельзя уже сейчас: вмешательство Запада в предвыборную кампанию на стороне Майи Санду оказалось беспрецедентным. Но Запад совершил одну ошибку, поэтому может проиграть. Подробности

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    При освобождении Суджи пригодится опыт штурма Мариуполя

    Наступление российских войск в Курской области продолжается. Военные вышли на окраины Суджи. Известно, что в городе ВСУ удерживают большое число заложников. Присутствие гражданских потребует от армии особой аккуратности при проведении операции. Какая тактика будет избрана российским военным командованием? Подробности

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    НАТО затянуло Финляндию в ядерное противостояние с Россией

    НАТО проводит традиционные ядерные учения Steadfast Noon. Однако в них впервые примут участие истребители Финляндии. Примечательно, что внутри страны на этом фоне растет недовольство: политические силы, которые в целом не возражают против членства государства в альянсе, не поддерживают учения такого рода. Чем Steadfast Noon могут обернуться для Хельсинки и что это значит для России? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп обещает мировую войну. Верим?

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

    • Зачистка Украины от мужчин

      Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

    • Запад теряет даже Грузию

      Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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