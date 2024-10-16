Эксперт объяснил ложь Зеленского об участии военных КНДР в конфликте на Украине

Экс-сенатор Долгов: Американцы не поддержали «утку» Зеленского об участии КНДР в конфликте на Украине

Tекст: Анастасия Куликова

«Есть хорошая поговорка: трудно найти в темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет. Эти слова отлично характеризуют все заявления Южной Кореи и Украины относительно якобы участия военных КНДР в спецоперации России на Украине», – сказал Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

По его словам, обвинения преимущественно нужны были Киеву. «ВСУ терпит неудачи по всей линии фронта. И Зеленскому надо как-то объяснить причины таких провалов. В ход пошли инсинуации о том, что нам кто-то помогает», – рассуждает спикер.

«Неудивительно, что американцы не стали поддерживать этот миф – все настолько «шито белыми нитками», что даже администрация Байдена оказалась не готова под этим подписываться. Тем более, что у Вашингтона есть своя собственная конфронтационная линия в отношении Пхеньяна. Видимо, решили не усложнять и без того грязную игру», – допускает собеседник.

Он добавил: тот факт, что «утку» не поддержали, четко дает понять, что шансов на жизнь у мифа нет. «Что касается непосредственно Южной Кореи, Сеул сейчас будет поддерживать любые заявления, позволяющие опорочить Пхеньян. Не стоит забывать и о том, что южнокорейцы активно участвуют в антироссийской авантюре Запада, причем вопреки экономическим и прочим интересам собственной страны», – полагает Долгов.

Резюмируя, спикер добавил, что Киев стал своего рода чемпионом по производству фейков, «ему ничего больше не остается», а Сеул, в свою очередь, также начинает играть неприглядную роль.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не нашли подтверждений участия военных КНДР в специальной военной операции России на Украине. При этом он подчеркнул, что США беспокоят подобного рода сообщения.

Напомним, авторами фейка об участии северокорейских военных в СВО являются Киев и Сеул. Так, Владимир Зеленский утверждал, что Северная Корея «включилась» в конфликт на Украине на стороне России. А незадолго до этого министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен сообщил, что КНДР может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России из-за подписанного договора между странами. Речь идет о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее уже опровергал слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции, назвав их необоснованными.