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Эксперт объяснил ложь Зеленского об участии военных КНДР в конфликте на Украине
Экс-сенатор Долгов: Американцы не поддержали «утку» Зеленского об участии КНДР в конфликте на Украине
Миф об участии КНДР в конфликте на Украине был нужен Киеву. Но Сеул сейчас будет поддерживать любые заявления, чтобы опорочить Пхеньян. Однако все настолько «шито белыми нитками», что даже США оказались не готовы подписываться под этим, сказал газете ВЗГЛЯД бывший зампостпреда России в ООН Константин Долгов. Ранее Белый дом признал отсутствие доказательств участия Северной Кореи в СВО.
«Есть хорошая поговорка: трудно найти в темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет. Эти слова отлично характеризуют все заявления Южной Кореи и Украины относительно якобы участия военных КНДР в спецоперации России на Украине», – сказал Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.
По его словам, обвинения преимущественно нужны были Киеву. «ВСУ терпит неудачи по всей линии фронта. И Зеленскому надо как-то объяснить причины таких провалов. В ход пошли инсинуации о том, что нам кто-то помогает», – рассуждает спикер.
«Неудивительно, что американцы не стали поддерживать этот миф – все настолько «шито белыми нитками», что даже администрация Байдена оказалась не готова под этим подписываться. Тем более, что у Вашингтона есть своя собственная конфронтационная линия в отношении Пхеньяна. Видимо, решили не усложнять и без того грязную игру», – допускает собеседник.
Он добавил: тот факт, что «утку» не поддержали, четко дает понять, что шансов на жизнь у мифа нет. «Что касается непосредственно Южной Кореи, Сеул сейчас будет поддерживать любые заявления, позволяющие опорочить Пхеньян. Не стоит забывать и о том, что южнокорейцы активно участвуют в антироссийской авантюре Запада, причем вопреки экономическим и прочим интересам собственной страны», – полагает Долгов.
Резюмируя, спикер добавил, что Киев стал своего рода чемпионом по производству фейков, «ему ничего больше не остается», а Сеул, в свою очередь, также начинает играть неприглядную роль.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не нашли подтверждений участия военных КНДР в специальной военной операции России на Украине. При этом он подчеркнул, что США беспокоят подобного рода сообщения.
Напомним, авторами фейка об участии северокорейских военных в СВО являются Киев и Сеул. Так, Владимир Зеленский утверждал, что Северная Корея «включилась» в конфликт на Украине на стороне России. А незадолго до этого министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен сообщил, что КНДР может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России из-за подписанного договора между странами. Речь идет о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее уже опровергал слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции, назвав их необоснованными.