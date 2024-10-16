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Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил активно готовиться к зимнему периоду.
«К зиме готовимся активно. Надеюсь, что все будет сделано. Работа большая на самом деле по стране», – заявил российский лидер на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».
В ходе совещания с докладом выступил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он сообщил, что отопительный период начался в 72 регионах России. «В целом к зиме готовы 6896 тыс. многоквартирных домов, или 98,9%, объекты социальной культуры, социальной сфере подготовлены на 98%. Подготовлено 98,9% объектов коммунальной инфраструктуры: 71,5 тыс. котельных, 160 тыс. километров тепловых сетей, 680 тыс. сетей водоснабжения и водоотведения. Запасы топлива сформированы в необходимом объеме. Работы продолжаются, и на подготовку к отопительному сезону регионы страны из своих ресурсов уже направили 241 млрд рублей», – сообщил глава Минстроя.
По его словам, на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей при поддержке регионов-шефов также продолжается подготовка к зиме: Донецк подготовлен к зиме на 97%, Луганская республика – на 98%, Запорожская область – на 95%, Херсонская область – на 89%. «Подготовка объектов будет завершена в плановом режиме до конца октября. Готовы пустить тепло уже при возникших похолоданиях», – доложил министр.
Также на отдельном контроле находится подготовка к зиме в Белгородской, Курской, Брянской областях. «На территории Брянской области к отопительному периоду подготовлены все объекты, и 9 октября тепло пущено. Белгородская и Курская области по подготовке находятся на завершающей стадии, топливо заготовлено в полном объеме. Белгородская область – готовность 99,7%, Курская область – 99%», – заявил Файзуллин.
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