Подозреваемый в подрыве авто в Москве оказался украинским налгоплательщиком

Подозреваемый в подрыве авто в Москве Виталий Слободяник оказался украинским налогоплательщиком

Tекст: Вера Басилая

Слободяник, задержанный по подозрению в совершении преступления, владеет на Украине регистрационным номером учетной карточки плательщика налогов (ДРФО), передает РИА «Новости».

ДРФО является регистрационным номером, который присваивается физическим лицам, имеющим объекты налогообложения или обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей на Украине. Это означает, что Слободяник может быть связан с финансовыми операциями или иметь имущество на территории Украины.

Напомним, на юго-западе Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали три человека, включая гендиректора компании «Шейкер групп» Виктора Мишачева.

Взрывное устройство ранило бизнесмена и его шестилетнего сына, следователи рассматривают версии, связанные с бизнесом и личной неприязнью.

Установлено, что автомобиль был взорван самодельным взрывным устройством, пострадавший бизнесмен находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По делу о подрыве машины задержан бизнес-партнер пострадавшего.

