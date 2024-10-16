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    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

    16 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем смысл русского культурного влияния на Центральную Азию

    Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».

    11 комментариев
    16 октября 2024, 00:42 • Новости дня

    Подозреваемый в попытке взрыва бинес-партнер бизнесмена задержан в Москве

    В Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке взорвать бизнесмена

    Tекст: Денис Тельманов

    На юго-западе Москвы задержан подозреваемый в попытке взорвать автомобиль бизнесмена, что привело к травмам трех человек.

    По информации пресс-службы столичного Следственного комитета, на юго-западе Москвы задержан мужчина, подозреваемый в попытке покушения на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства. Злоумышленник был установлен и задержан благодаря слаженной работе следователей и оперативников.

    «В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружен схрон оружия. По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», – говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что задержанному 50 лет, он проживал в Москве.

    Bнцидент произошел 15 октября, когда возле дома на юго-западе Москвы взорвался припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали три человека. Сообщается, что на капоте машины, возле лобового стекла, была обнаружена самодельная взрывчатка.

    Задержанный вскоре будет доставлен в отдел для выяснения его причастности к данному преступлению. Ожидается, что следователи установят, были ли у него сообщники и как готовилось покушение. Пока официальной информации о мотивах подозреваемого не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-западе Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали три человека, среди них гендиректор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев. Взрывное устройство под автомобилем ранило бизнесмена Виктора Мишачева и его шестилетнего сына, следователи рассматривают версии, связанные с бизнесом и личной неприязнью. Автомобиль предпринимателя Виктора Мишачева был взорван самодельным взрывным устройством, бизнесмен находится в реанимации, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.

    15 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина

    Сенатор Джабаров: Бразилия, как ранее Монголия, проигнорирует призывы Украины об аресте Путина

    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Страны, ориентирующиеся во внешней политике на национальные интересы, не станут прислушиваться к воплям Владимира Зеленского. Поэтому Бразилия, как и Монголия до этого, проигнорирует призывы Украины, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Киев потребовал от Бразилии арестовать Владимира Путина в случае его визита на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро.

    «Бразилия – самодостаточная страна, способная проводить суверенную политику без чьих-либо указок. Воспринимать какие-то замечания Украины ниже ее достоинства. Правительство государства попросту проигнорирует очередные выкрики со стороны Владимира Зеленского. Отвечать на них особой нужды нет», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При этом Киев, кажется, даже не собирается учиться на собственных ошибках. Ведь совсем недавно схожие требования звучали и в адрес Монголии. Улан-Батор закономерно также их проигнорировал. Разумные лидеры не собираются корректировать свои международные связи в угоду желаниям Украины», – считает он.

    «Кроме того, никто не намерен всерьез прислушиваться к словам такого политика, как Зеленский. Он превратил свою страну в международное посмешище. Хоть сейчас он формально и находится на посту президента, в реальности этот человек до сих пор остается выходцем из «95 квартала», – полагает собеседник.

    «Его непрофессионализм порождает соответствующую дипломатическую систему. Украинские послы и консулы действуют по принципу «не съем, так надкушу». То есть они заведомо знают, что их требования с арестом Владимира Путина обречены на провал, но не делать России пакостей, пусть даже и мелких, эти люди не могут», – заключил Джабаров.

    Ранее Киев обратился к Бразилии с требованием арестовать Владимира Путина в случае его визита на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро. Как пишет Reuters, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что располагает информацией о возможном визите российского лидера на это мероприятие.

    Агентство отмечает, что Бразилия направила стандартное приглашение Путину на участие в саммите 18-19 ноября. Однако на данный момент ответа от Москвы не поступало. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что решение об участии главы государства в мероприятии пока не принято.

    Также немецкая пресса писала, что канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с российским лидером в преддверии саммита G-20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов.

    Это не первая попытка Киева принудить страны, ратифицировавшие Римский статут, арестовать Путина. Так, в конце августа Украина требовала от Монголии «выполнить обязательства перед Международным уголовным судом (МУС)». В Улан-Баторе отмечали, что какие-либо силовые мероприятия в отношении главы России не планируются.

    Газета ВЗГЛЯД писала: визит Владимира Путина в Монголию наглядно показал, что Улан-Батор и Москва разделяют общие принципы многополярного мироустройства.

    Коментарии (6)
    15 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус

    Экономист Суслов: Игры ЕС с российскими активами приведут Европу к техническим и политическим рискам

    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке российских активов. В результате Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Суслов. Ранее в ЕС заявили о планах гасить кредит Украине на 35 млрд евро доходами от замороженных российских активов.

    «Риск, о котором упоминают в ЕС, имеет две плоскости. Во-первых, использование доходов от российских замороженных активов для военной поддержки Украины незаконно. Против ЕС посыплются судебные иски со стороны России. И Европе будет очень сложно защищаться в судах, потому что Евросоюз не имеет права передавать доходы от российских активов третьей стороне», – пояснил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт клуба «Валдай».

    «И эти иски не пройдут бесследно, как может показаться на первый взгляд. Главный их эффект – создание очень большого количества технических и политических сложностей для ЕС. Рассмотрение заявлений приведет к еще большему ослаблению авторитета ЕС и его привлекательности в качестве финансовой гавани для стран мирового большинства из Азии, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока», – продолжил эксперт.

    «Второй риск заключается в том, что кредит будет погашаться за счет доходов от российских активов. Для этого наши деньги должны быть заморожены некоторое количество лет или даже десятилетий. Решение о заморозке активов продлевается Советом ЕС каждые полгода на основе единогласного решения стран – членов Евросоюза», – отметил собеседник.

    «Суть же в том, что любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке. Если противостояние на поле боя остановится, некоторые европейские страны могут захотеть вернуться к неким элементам нормальности в отношениях с Россией. Это, разумеется, потребует от Москвы ответных шагов – мы вновь остро поставим вопрос о возвращении незаконно замороженных резервов», – допускает аналитик.

    «В результате вся эта схема распадется, и Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе. Стоит также подчеркнуть, что ЕС вынес на обсуждение такую схему только потому, что у них самих заканчиваются деньги. Обратите внимание: в бюджете Германии кризис, в бюджете Франции кризис. Им не хватает денег даже для выполнения своих капитализаций, для наращивания оборонных расходов. Поэтому они постепенно пытаются изыскать деньги для Украины за счет кого-то другого», – заключил Суслов.

    Ранее стало известно, что независимо от развития дискуссии по Украине на саммите ЕС 17-18 октября, уже есть согласие государств-членов по займу в поддержку Киева на 35 млрд евро, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

    «Нас будет интересовать то, что с момента, когда доход с замороженных российских активов позволит нам покрывать этот кредит, встает вопрос о риске. (...) Но в любом случае для Украины это ничего не меняет, она получит деньги», – сказал он.

    По его словам, главная цель данной дискуссии на саммите – это «подтвердить обязательства по поддержке Украины» и поставить больше оружия. Будет также обсуждаться вопрос о кредите в 50 млрд долларов по инициативе G7 под чрезвычайные доходы с замороженных российских активов.

    «Вопрос был согласован Комитетом постоянных представителей (Coreper) на минувшей неделе, Европейский парламент должен проголосовать за это на следующей неделе. И я думаю, что мы пошлем важный сигнал, пообещав эту сумму от Европы и за счет кредитов от других стран», – отметил функционер ЕС.

    Накануне сообщалось, что Комитет по внешней торговле Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии о выделении Украине кредита до 35 млрд евро в качестве вклада ЕС в проект макрофинансовой помощи стран G7 в 50 млрд долларов. Ожидается, что Европарламент окончательно утвердит это предложение на своей пленарной сессии в Страсбурге 21-24 октября, после чего последует соответствующее постановление Совета ЕС.

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    15 октября 2024, 12:39 • Новости дня
    Кремль: Договор с КНДР включает положения о взаимной обороне и безопасности
    Кремль: Договор с КНДР включает положения о взаимной обороне и безопасности
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает углубленное сотрудничество в сфере безопасности и взаимную оборону в случае внешней угрозы, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР включает положения о взаимной обороне в случае нападения извне.

    Песков отметил, что формулировки договора, касающиеся взаимной обороны, однозначны и не требуют дополнительных уточнений.

    Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что данный договор охватывает различные области.

    Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора между Россией и КНДР.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Северная Корея якобы включилась в конфликт на Украине на стороне России.

    Песков уже опровергал слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в спецоперации, назвав их необоснованными.

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    15 октября 2024, 12:42 • Новости дня
    Дипломат Мирошник: Украинский омбудсмен может прояснить данные о вывезенных ВСУ курянах
    Дипломат Мирошник: Украинский омбудсмен может прояснить данные о вывезенных ВСУ курянах
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не питает иллюзий относительно реакции офиса Зеленского на запрос Москвы о похищенных ВСУ жителях Курской области. Однако есть шанс, что удастся частично прояснить их судьбу, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее Киеву был направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области.

    «Контакт с омбудсменом Дмитрием Лубинцом – фактически единственное, что осталось в части гуманитарных связей между Россией и Украиной. Конечно, никто не говорит о том, что он обладает чрезвычайной эффективностью. Однако даже поддержание какого-либо диалога по этой линии для нас на текущий момент ценно», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД.

    «Нам хорошо известна специфика действий противника в Курской области. Военные ВСУ фактически брали в заложники местное население, насильственно вывозили людей из этого региона в соседние области Украины. Никто не рассчитывает на то, что диалог с Лубинцом позволит мгновенно решить проблему», – рассказывает он.

    «Однако прояснить кое-какую информацию с его помощью вполне реально. В частности, России необходимо узнать, где именно содержатся наши граждане. Шансы, хоть и небольшие, на это имеются. Нельзя забывать и о том, что аппарат уполномоченного по правам человека в России неоднократно демонстрировал уровень профессионализма. В частности, они прикладывают немало усилий в рамках переговоров по вопросам обмена пленными», – напомнил дипломат.

    «Добавлю, что у нас имеются и другие способы получения информации о людях, насильно вывезенных ВСУ. Помогает российское отделение Красного Креста, обрабатываются обращения родственников пострадавших. Все эти данные нами учитываются. Но, может быть, контакты с украинским омбудсменом помогут добавить в сформировавшуюся у нас картину некоторые полезные детали», – заключил Мирошник.

    Ранее украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу был направлен запрос с просьбой о помощи в установлении местонахождения и посещении насильно вывезенных из Курской области жителей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, речь идет о поиске родных и целых семей, о которых поступают обращения от жителей региона. Омбудсмен рассказала, что «также обратилась в Международный комитет Красного Креста (МККК) во время встречи с его президентом Мирьяной Сполярич, выразив боль и тревогу, описав трагедию людей из Курской области».

    При этом СМИ ранее сообщали, что МККК якобы посещал вывезенных гражданских. «Никаких подробностей у меня пока нет. Мы занимаемся этим вопросом, чтобы максимально прояснить судьбу этих людей. Все каналы для этого задействуются», – заявила Москалькова.

    Ранее она сообщала, что в аппарат уполномоченного по правам человека в России обратились родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли вооруженные силы Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Киеву могло потребоваться мирное население региона.

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    15 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии

    Посол России Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану

    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии
    @ rusembmauritius

    Tекст: Денис Тельманов

    Ирада Зейналова передала президенту Маврикия верительные грамоты на официальной церемонии в резиденции главы государства.

    Новый посол России на Маврикии, экс-журналистка Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану. Официальная церемония состоялась в государственной резиденции президента, сообщает официальный телеграм-канал посольства России на Маврикии.

    На церемонии Зейналова подчеркнула давнюю историю отношений между Россией и Маврикием, отметив, что их связывает искренняя дружба, основанная на взаимном уважении, которая продолжается уже 56 лет. Она также выразила уверенность в хороших перспективах для развития экономических и гуманитарных связей между странами.

    «Российская Федерация будет и впредь поддерживать Маврикий во всех областях для обеспечения нашей взаимной безопасности, благополучия и достоинства в новом столетии. Наша давняя дружба станет основой нашего будущего, и я сделаю для этого все, что в моих силах», – заявила Зейналова на церемонии.

    В сентябре президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Маврикий.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, назначение Ирады Зейналовой новым послом России на Маврикии связано с желанием России усилить свои транспортные и логистические возможности. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой, подчеркнув, что она окончила Дипакадемию МИД с красным дипломом и является журналистом-международником.

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    15 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    Евродепутат из Словакии после визита в Москву назвал ложью стереотипы о России

    Евродепутат из Словакии Блага после визита в Москву назвал ложью стереотипы о России

    Tекст: Александра Юдина

    Евродепутат от Словакии Любош Блага посетил Москву и заявил, что на Западе распространяется невероятная ложь о России, отметив высокий уровень жизни и развитую инфраструктуру столицы.

    По его словам, на Западе распространяется невероятная ложь о России, в то время как Москва оснащена современными бытовыми устройствами и развитой инфраструктурой, передает РИА «Новости».

    «Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. В России все есть, здесь высокое качество жизни», – сказал депутат, находясь в магазине бытовой техники.

    Блага также обратил внимание на стоимость бензина в России, которая составляет около 60 центов за литр, призвав европейцев задуматься о расходах.

    Кроме того, евродепутат сравнил московское метро с парижским и нью-йоркским, отметив чистоту и порядок в российской столице. Он заявил, что вопреки распространенному мнению, Россия не бедна, а экономика страны растет, несмотря на санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский турист Юха Перттула заявил, что санкции, введенные против России, не оказали значительного влияния на повседневную жизнь и атмосферу в Москве.

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    15 октября 2024, 08:41 • Новости дня
    Сдавшийся боевик «Айдара» попросился на службу в «Ахмат»

    Сдавшийся боевик «Айдара» Зайченко попросил российское гражданство и службу в «Ахмате»

    Tекст: Александра Юдина

    Боец «Айдара» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Владимир Зайченко, сдавшийся в плен, выразил желание получить российское гражданство и служить в спецназе «Ахмат», сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    В Telegram-канале генерала опубликовано видеосообщение, на котором Зайченко заявил о своей просьбе к генерал–майору Апты Алаудинову помочь с получением гражданства и зачислением в «Ахмат».

    Алаудинов подтвердил, что Зайченко сдался отряду под командованием Шустрого, который участвует в освобождении ДНР в районе Часова Яра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ раскрыла обманный способ заманивания украинцев в нацбат «Айдар», а сотрудники Службы безопасности Украины покрывали преступления боевиков, помогая части из них избежать наказания за убийства мирных жителей в ЛНР.

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    15 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    В Москве стало популярным знакомство с помощью ананасов

    Знакомства через ананасы стали популярными в Москве благодаря испанскому тренду

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве набирает популярность необычный способ знакомств, пришедший из Испании, с использованием ананасов в корзине продуктов.

    Если ананас в корзине покупателя находится листьями вниз, это означает, что человек открыт для новых знакомств, сообщает «Москва Live». Лучшее время для подобных визитов в магазины – с 19.00 до 20.00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-западе Москвы задержали мужчину, который избил девушку после того, как она отказалась с ним познакомиться. В столице также задержали мужчину с саблей, который угрожал оружием прохожим в попытке завести знакомство с девушкой.

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    15 октября 2024, 23:52 • Новости дня
    Оставившая ребенка в турецком туалете россиянка объяснила свой поступок

    Tекст: Денис Тельманов

    Россиянка, оставившая новорожденного в аэропорту Антальи, уверяет, что не знала о своей беременности, об этом стало известно из протокола допроса в полиции.

    Женщина оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, а после  задержания заявила, что не знала о беременности. На данный момент она находится под арестом, сообщает ТАСС. Турецкие власти возбудили против нее уголовное дело по статье, касающейся «оставления ребенка в опасности».

    По информации генерального консульства России в Анталье, россиянка 2006 года рождения родила и оставила ребенка 13 октября. Она и ее мать были задержаны при попытке вылететь в Россию. Консульство работает над оформлением документов для младенца.

    Новорожденного обнаружила уборщица в туалете для инвалидов в аэропорту. Она вызвала службу безопасности и полицию. Ребенок был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты генконсульства России в Анталье подтвердили задержание россиянки после попытки улететь на родину без ребенка.

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    15 октября 2024, 12:57 • Новости дня
    Песков не уточнил наличие пункта о взаимной обороне в договоре с Ираном

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, будут ли положения о взаимной обороне включены в стратегический договор с Ираном.

    «Когда он будет готов, тогда уже можно будет говорить о его содержании», – передает передает ТАСС его слова.

    Песков подчеркнул, что обсуждение деталей возможно лишь после завершения работы над документом.

    Ранее сообщалось, что на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    15 октября 2024, 18:07 • Новости дня
    В Москве из-за подозрительного предмета оцепили парковку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В центре столицы обнаружили подозрительный предмет под припаркованной автомашиной, на место вызвали саперов, сообщил источник в экстренных службах города.

    Предмет нашли на улице Большая Ордынка под припаркованным авто, туда вызвали саперов и кинологов, сказал собеседник РИА «Новости». Место происшествия оцеплено, движение по району перекрыто.

    Ранее в феврале в аэропорту Шереметьево закрывали пункт досмотра из-за подозрительного предмета, похожего на гранату, но позже угроза не подтвердилась. Предметом оказалась зажигалка.

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    15 октября 2024, 07:19 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь уничтожила три украинских БПЛА

    Минобороны: Российская ПВО за ночь уничтожила три украинских БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь успешно уничтожили три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты в Белгородской, Курской и Тульской областях, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что попытка атаки была пресечена благодаря дежурным средствам ПВО, которые смогли сбить дроны над Белгородской, Курской и Тульской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне система ПВО России уничтожила девять беспилотников ВСУ над Брянской областью. Ранее в Белгородском районе вооруженные силы Украины, используя беспилотник, разбросали мины «Лепесток».

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    15 октября 2024, 22:56 • Новости дня
    Турецкая полиция нашла тело пропавшей россиянки

    Турецкая полиция обнаружила тело пропавшей россиянки в провинции Орду

    Tекст: Денис Тельманов

    Турецкие правоохранители спустя неделю поисков обнаружили тело 57-летней россиянки Маргариты Караджа в ореховой роще провинции Орду, где она пропала 8 октября.

    Турецкая полиция обнаружила тело россиянки Маргариты Караджа, пропавшей 8 октября в провинции Орду, сообщает DHA.

    Женщина, которой было 57 лет, исчезла после выхода из дома в уезде Алтынорду. Ее семья сразу же обратилась в полицию и распространила информацию о пропаже через социальные сети, пытаясь привлечь внимание к поискам.

    Спустя почти неделю после пропажи, полицейские обнаружили тело Караджа в ореховой роще в квартале Бозтепе уезда Алтынорду. На данный момент причины ее смерти остаются неизвестными.

    Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Мугла в результате ДТП погибла россиянка Татьяна Озолина – байкерша-блогер, известная в соцсетях как МотоТаня. В мае в отелях в провинции Анталья обнаружили тело 39-летней российской туристки Александры Тепляковой, а в апреле – 61-летнего россиянина Дмитрия Цыганова.

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    15 октября 2024, 21:28 • Новости дня
    В аварии в центре Москвы пострадали три человека

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В центре российской столицы произошло столкновение четырех автомобилей, травмы получили три человека, сообщил источник в оперативных службах.

    Авария произошла на Сущевском Валу, рядом с домом 55, там столкнулись четыре автомобиля, сообщил собеседник ТАСС.

    Движение транспорта в зоне происшествия оказалось затруднено из-за возникшего затора. На место ДТП прибыли экстренные службы.

    В начале октября в Московской области на трассе М-2 «Крым» произошло ДТП с участием более 10 автомобилей, погибли три человека.

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    15 октября 2024, 23:17 • Новости дня
    В Подмосковье женщина сбила насмерть переходившую дорогу мать с трехлетним ребенком

    Водитель на Fiat насмерть сбила женщину и травмировала ребенка на переходе в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В Павлово-Посадском районе Подмосковья водитель на автомобиле «Фиат» сбила женщину и ее маленького сына, переходивших дорогу, в результате чего женщина погибла, а ребенок оказался в больнице.

    В Павлово-Посадском районе Подмосковья произошел трагический инцидент: водитель автомобиля «Фиат» совершила наезд на пешеходов, передает ТАСС.

    ДТП случилось на 1-м километре автодороги Евсеево – Назарьево – Ефимово – Логиново в 19:05. На нерегулируемом пешеходном переходе женщина 1987 года рождения сбила женщину 1986 года рождения и ее трехлетнего сына.

    В результате аварии женщина-пешеход скончалась на месте происшествия, а ее ребенок был госпитализирован с травмами. В данный момент на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится доследственная проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе А-108 в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек, в результате которого один человек погиб на месте, а обстоятельства аварии выясняются сотрудниками ГАИ. В центре российской столицы столкнулись четыре автомобиля, и травмы получили три человека, сообщил источник в оперативных службах. Генеральный директор «Острогожсксадпитомника» и депутат воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в аварии, что подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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