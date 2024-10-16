Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.16 комментариев
Подозреваемый в попытке взрыва бинес-партнер бизнесмена задержан в Москве
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке взорвать бизнесмена
На юго-западе Москвы задержан подозреваемый в попытке взорвать автомобиль бизнесмена, что привело к травмам трех человек.
По информации пресс-службы столичного Следственного комитета, на юго-западе Москвы задержан мужчина, подозреваемый в попытке покушения на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства. Злоумышленник был установлен и задержан благодаря слаженной работе следователей и оперативников.
«В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружен схрон оружия. По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что задержанному 50 лет, он проживал в Москве.
Bнцидент произошел 15 октября, когда возле дома на юго-западе Москвы взорвался припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали три человека. Сообщается, что на капоте машины, возле лобового стекла, была обнаружена самодельная взрывчатка.
Задержанный вскоре будет доставлен в отдел для выяснения его причастности к данному преступлению. Ожидается, что следователи установят, были ли у него сообщники и как готовилось покушение. Пока официальной информации о мотивах подозреваемого не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-западе Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали три человека, среди них гендиректор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев. Взрывное устройство под автомобилем ранило бизнесмена Виктора Мишачева и его шестилетнего сына, следователи рассматривают версии, связанные с бизнесом и личной неприязнью. Автомобиль предпринимателя Виктора Мишачева был взорван самодельным взрывным устройством, бизнесмен находится в реанимации, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.