Названы вероятные причины покушения на предпринимателя в Москве

Следователи назвали бизнес и личную неприязнь вероятными причинами покушения на бизнесмена

Следователи рассматривают несколько версий покушения на предпринимателя Виктора Мишачева, произошедшего на юго-западе Москвы, включая бизнес-деятельность пострадавшего и возможные личные мотивы, сообщает ТАСС.



В результате взрыва, который произошел утром под днищем автомобиля, пострадали три человека, включая самого бизнесмена и его шестилетнего сына.



Виктор Мишачев является гендиректором и соучредителем компании «Шейкер групп», которая занимается торговлей косметикой и владеет сетью ресторанов и баров в нескольких крупных городах России, включая Москву, Петербург, Казань и Екатеринбург. Это обстоятельство может быть связано с одной из версий покушения, рассматриваемых следствием.

Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ, которая предусматривает наказание за покушение на убийство двух и более лиц. Этот инцидент вызывает большой общественный резонанс, и следствие продолжает работать над выяснением всех обстоятельств произошедшего.