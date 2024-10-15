Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.4 комментария
Стали известны подробности подрыва автомобиля на юго-западе Москвы
Предприниматель после взрыва автомобиля в Москве попал в реанимацию
Автомобиль предпринимателя Виктора Мишачева на юго-западе Москвы был взорван самодельным взрывным устройством, бизнесмен находится в реанимации, состояние его здоровья оценивается как тяжелое, сообщили в правоохранительных органах.
По данным источника, мощность взрывного устройства составила около 50 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС.
После инцидента бизнесмен был срочно госпитализирован и в настоящий момент находится в реанимации. В пресс-службе ГСУ СК по Москве заявили, что ему оказывается необходимая медицинская помощь. Следователи планируют приступить к проведению следственных действий сразу после получения разрешения врачей на общение с потерпевшим.
Напомним, в Москве произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали три человека, включая гендиректора компании «Шейкер групп» Виктора Мишачева.
Следователи рассматривают несколько версий покушения, включая бизнес–деятельность и возможные личные мотивы.