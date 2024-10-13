Миротворцы ООН обвинили Израиль в нарушении границы с Ливаном

Миротворцы ООН зафиксировали пересечение израильскими военными границы с Ливаном

Tекст: Ольга Иванова

Миротворцы миссии ООН в Ливане зафиксировали, что в воскресенье израильские военные нарушили границу с Ливаном, пересекли «голубую линию» и проникли на ливанскую территорию. Об этом говорится в заявлении миссии, передает РИА «Новости». Три израильских военных подразделения вошли на территорию Ливана в районе деревни Рамья.

В заявлении миссии отмечается, что два танка «Меркава» разрушили ворота на территорию объекта ООН и проникли на базу. Израильские солдаты потребовали выключить свет на объекте, находясь там около 45 минут. Танки покинули территорию после протестов представителей ООН через механизм связи ВСООНЛ. Это происшествие подвергло опасности персонал ООН.

Также сообщается, что позднее миротворцы ООН слышали выстрелы и наблюдали густой дым возле базы, что вызвало у 15 миротворцев раздражение кожи и проблемы с желудком, несмотря на ношение защитных масок. Эти миротворцы проходят лечение.

Миссия ООН обвинила израильские силы в блокировании критической логистической операции в районе Мейсс-эль-Джебеля, что затруднило перемещение грузов. ВСООНЛ осудили эти действия, напомнив о необходимости уважать безопасность персонала и имущества ООН в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН. Миссия потребовала объяснений от израильских военных и подчеркнула, что ограничение свободы передвижения миротворцев нарушает их мандат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана. Министр обороны США Ллойд Остин обсуждал с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН с призывом немедленно вывести миротворческие силы из южного Ливана, чтобы избежать их попадания в зоны боевых действий.

