Депутат воронежской облдумы Гапоненко погиб в ДТП

Губернатор Гусев сообщил о гибели депутата воронежской облдумы в аварии

Tекст: Алексей Дегтярев

Трагедия произошла утром в субботу в Острогожском районе, уточнил глава региона в своем Telegram-канале.

Евгений Гапоненко был известен как глава одного из крупнейших производств плодов и ягод в регионе. Политику было 39 лет. Губернатор выразил свои соболезнования.

В облдуме Гапоненко, занимал пост зампредседателя комитета по местному самоуправлению и связям с общественностью.

В 2021 году депутат московской облдумы Эвклид Зафиров погиб в результате аварии на территории в Раменском городском округе.