Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?0 комментариев
Депутат воронежской облдумы Гапоненко погиб в ДТП
Губернатор Гусев сообщил о гибели депутата воронежской облдумы в аварии
Генеральный директор «Острогожсксадпитомника» и депутат воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в аварии, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Трагедия произошла утром в субботу в Острогожском районе, уточнил глава региона в своем Telegram-канале.
Евгений Гапоненко был известен как глава одного из крупнейших производств плодов и ягод в регионе. Политику было 39 лет. Губернатор выразил свои соболезнования.
В облдуме Гапоненко, занимал пост зампредседателя комитета по местному самоуправлению и связям с общественностью.
В 2021 году депутат московской облдумы Эвклид Зафиров погиб в результате аварии на территории в Раменском городском округе.