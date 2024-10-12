Заочно осужденная Штейн покинула Россию через Белоруссию

Tекст: Алексей Дегтярев

Штейн в марте 2022 года заочно осудили за в распространении заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил, ее приговорили к шести годам и 15 дням лишения свободы, передает РИА «Новости».

Следователи пытались установить местонахождение Штейн, они посещали ее квартиру, но дверь им никто не открыл. Соседи сообщили, что Штейн давно там не живет. В марте 2022 года Штейн выехала из России через пограничный пункт «Каменный Лог» на границе с Белоруссией, используя заграничный паспорт.

Согласно судебным документам, Штейн действовала «по мотивам политической ненависти».

В Сети она публиковала материалы, содержащие ее негативное и враждебное отношение к действующей власти и действиям Вооруженных сил России, говорится в материалах.

В 2021 году в России осудили другую участницу Pussy Riot Марию Алехину за нарушение санитарных норм в ходе несанкционированной акции.