В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.12 комментариев
Заочно осужденная Штейн покинула Россию через Белоруссию
Экс-депутат и участница Pussy Riot Люся Штейн, заочно осужденная к тюремному сроку за распространение фейков о российской армии, покинула Россию через Белоруссию в марте 2022 года, такая информация содержится в судебных документах.
Штейн в марте 2022 года заочно осудили за в распространении заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил, ее приговорили к шести годам и 15 дням лишения свободы, передает РИА «Новости».
Следователи пытались установить местонахождение Штейн, они посещали ее квартиру, но дверь им никто не открыл. Соседи сообщили, что Штейн давно там не живет. В марте 2022 года Штейн выехала из России через пограничный пункт «Каменный Лог» на границе с Белоруссией, используя заграничный паспорт.
Согласно судебным документам, Штейн действовала «по мотивам политической ненависти».
В Сети она публиковала материалы, содержащие ее негативное и враждебное отношение к действующей власти и действиям Вооруженных сил России, говорится в материалах.
В 2021 году в России осудили другую участницу Pussy Riot Марию Алехину за нарушение санитарных норм в ходе несанкционированной акции.