В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.11 комментариев
Китай спрогнозировал дефицит бюджета в 574 млрд долларов
Минфин Китая приготовился к дефициту бюджета в 2024 году на уровне 4,06 трлн юаней
Министр финансов Китая заявил, что доходы госбюджета КНР в 2024 году окажутся ниже запланированных, что приведет к дефициту в 574 млрд долларов.
Доходы государственного бюджета Китая в текущем году окажутся ниже намеченного уровня, что приведет к дефициту в размере 4,06 трлн юаней, или около 574 млрд долларов, сообщает ТАСС.
По словам министра финансов Лань Фоаня, в экономической деятельности страны возникли новые ситуации и проблемы, которые повлияли на уровень доходов бюджета.
Чиновник уточнил, что дефицит бюджета в 2024 году будет на 180 млрд юаней выше, чем в проекте бюджета, составленном в начале предыдущего года. Общие расходы госбюджета достигнут 28,55 трлн юаней, что составляет порядка 4 трлн долларов. Эти расходы поддерживают высокое качество развития экономики Китая.
Министр также отметил, что меры фискальной политики Минфина Китая в 2024 году успешно обеспечивают выполнение главных задач национальной стратегии, способствуя поддержанию экономической стабильности. Лань Фоань выразил уверенность в устойчивости китайской финансовой системы и способности успешно справляться с бюджетными задачами текущего года.