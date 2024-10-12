Китай спрогнозировал дефицит бюджета в 574 млрд долларов

Минфин Китая приготовился к дефициту бюджета в 2024 году на уровне 4,06 трлн юаней

Tекст: Денис Тельманов

Доходы государственного бюджета Китая в текущем году окажутся ниже намеченного уровня, что приведет к дефициту в размере 4,06 трлн юаней, или около 574 млрд долларов, сообщает ТАСС.

По словам министра финансов Лань Фоаня, в экономической деятельности страны возникли новые ситуации и проблемы, которые повлияли на уровень доходов бюджета.



Чиновник уточнил, что дефицит бюджета в 2024 году будет на 180 млрд юаней выше, чем в проекте бюджета, составленном в начале предыдущего года. Общие расходы госбюджета достигнут 28,55 трлн юаней, что составляет порядка 4 трлн долларов. Эти расходы поддерживают высокое качество развития экономики Китая.

Министр также отметил, что меры фискальной политики Минфина Китая в 2024 году успешно обеспечивают выполнение главных задач национальной стратегии, способствуя поддержанию экономической стабильности. Лань Фоань выразил уверенность в устойчивости китайской финансовой системы и способности успешно справляться с бюджетными задачами текущего года.