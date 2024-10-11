Минченко оценил законопроект о лишении статуса депутата при выходе из партии

Дипломатический подарок Путина Китаю разозлил США

NetEase: Америку разгневало российское поздравление Китаю с юбилеем дипотношений

Tекст: Ольга Иванова

Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает позицию Китая в вопросе Тайваня, власти которого не признают остров частью Китая. Российский министр заявил, что Россия полностью поддерживает усилия Китая по сохранению территориальной целостности, что идет вразрез с политикой Вашингтона. Лавров отметил, что Россия считает действия США в районе Тайваньского пролива направленными на создание геополитической напряженности в регионе, передает Газета.Ru.

Как отмечают авторы статьи, упоминание Тайваня в поздравлении президента России вызвало раздражение в Америке. В Белом доме считают, что такие заявления со стороны официальных российских кругов противоречат позиции Вашингтона и «укрепляют позиции КНР в его стремлении усилить свое влияние в регионе».

Китайские же издания назвали поддержку России «драгоценным подарком» к юбилею отношений между двумя странами, подчеркивая значимость этого жеста доброй воли с российской стороны.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Китай выступают с близких позиций против продвижения Западом «индо-тихоокеанского проекта» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.