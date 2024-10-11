В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.11 комментариев
Минченко оценил законопроект о лишении статуса депутата при выходе из партии
На принятие этого законопроекта есть гипотетические шансы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В пятницу «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о лишении статуса депутата при выходе из партии.
«В данном случае вопрос простой: кто кому чего больше дал – партия депутату или депутат партии? Это классическая дилемма политологии, кто главнее – депутат или партия, фракция или партия? Команда Сергея Миронова продвигает идею, что партия главнее», – считает политолог Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
По словам эксперта, при участии в выборах по партийным спискам кандидат освобожден от требования собирать подписи, поэтому число желающих быть самовыдвиженцами не увеличится. «На принятие этого законопроекта есть гипотетические шансы. А если говорить о последствиях, то кандидаты будут делать прагматический выбор с учетом разных факторов, включая фактор риска потерять мандат в случае выхода из партии», – заключил политолог.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» (СЗРП) во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли законопроект о признании выхода или исключения из партии основанием для досрочного лишения мандата. Действие закона предлагается распространить на депутатов Госдумы, региональных и муниципальных заксобраний.
В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан с целью повышения роли партий в политической жизни общества. «В случае выхода депутата из партии создаются устойчивые предпосылки для введения избирателей в заблуждение относительно личности тех кандидатов, которым избиратели оказали доверие, ориентируясь в первую очередь на программу той партии, в список которой был включен кандидат в депутаты, который в результате выборов получает статус депутата», – считают авторы инициативы.