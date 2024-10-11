Рынок авиаоблигаций ожил после кризиса из-за санкций

Bloomberg: Продажи авиаоблигаций в 2024 году выросли до более чем 5 млрд долларов

Tекст: Елизавета Шишкова

В 2024 году продажи ценных бумаг, обеспеченных пулом активов, таких как аренда самолетов, выросли до более чем 5 млрд долларов, что значительно превышает 1 млрд долларов, достигнутых в 2022 и 2023 годах, передает РБК.

Несколько сотен самолетов, принадлежавших западным лизингодателям, остались на территории России, несмотря на санкции и требования вернуть их. Эта ситуация вызвала хаос на рынке облигаций, но в последние месяцы ценные бумаги стали более привлекательными как для эмитентов, так и для инвесторов. Стратег Academy Securities Inc. Став Гаон отметил, что сделки ABS, затронутые оставленными в России самолетами, могут получить возмещение за счет страховых выплат, часть которых уже осуществлена.

Deutsche Bank AG сообщил, что облигации ABS составляют основную часть из более чем 225 млрд долларов, привлеченных в виде долгового финансирования лизингодателями.

В это время российские авиакомпании, как ранее писал РБК, за прошлый и нынешний год выкупили 165 самолетов у зарубежных лизингодателей, что составляет более трети от оставленного в России флота. «Аэрофлот» перевел 93 самолета в российскую собственность, S7 Airlines выкупила 45 самолетов, а «Уральские авиалинии» объявили о выкупе 19 самолетов.

В прошлом году российские власти рекомендовали авиакомпаниям не использовать самолеты Airbus и Boeing Государственной транспортной лизинговой компании для полетов за рубеж из-за риска их ареста.

При этом президент Владимир Путин заявил о необходимости развивать собственное самолетостроение, подчеркнув, что сейчас в планах у России собрать более тысячи самолетов.