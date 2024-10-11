На нефтебазе в Феодосии произошел выброс горючих материалов

Пожар в Феодосии вызвал выброс горючих на терминале нефтебазы

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что инцидент случился на одном из терминалов базы, который окружен сотрудниками профильных служб.

«По ситуации в Феодосии. В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители. Держу ситуацию на личном контроле, каждые полчаса получаю доклады с места происшествия по видеосвязи», – заверил Аксенов.

Отмечается, что дополнительная эвакуация жителей из близлежащих районов не требуется.

Напомним, накануне количество эвакуированных из-за пожара на нефтебазе в Феодосии достигло 1129 человек, при этом было выявлено превышение диоксида серы в районе Ближние Камыши. Днем ранее съезд с трассы «Таврида» на автодорогу Феодосия – Владиславовка вновь открылся после временного закрытия из-за пожара.

