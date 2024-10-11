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На нефтебазе в Феодосии произошел выброс горючих материалов
Пожар в Феодосии вызвал выброс горючих на терминале нефтебазы
На нефтебазе в Феодосии произошел выброс горючих материалов, но дополнительная эвакуация жителей не потребовалась, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале он указал, что инцидент случился на одном из терминалов базы, который окружен сотрудниками профильных служб.
«По ситуации в Феодосии. В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители. Держу ситуацию на личном контроле, каждые полчаса получаю доклады с места происшествия по видеосвязи», – заверил Аксенов.
Отмечается, что дополнительная эвакуация жителей из близлежащих районов не требуется.
Напомним, накануне количество эвакуированных из-за пожара на нефтебазе в Феодосии достигло 1129 человек, при этом было выявлено превышение диоксида серы в районе Ближние Камыши. Днем ранее съезд с трассы «Таврида» на автодорогу Феодосия – Владиславовка вновь открылся после временного закрытия из-за пожара.