Мировые цены на нефть выросли более чем на 3% на геополитических рисках

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 7.56 растет на 3,4%, до 79,18 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 3,35%, до 75,69 доллара, передает РИА «Новости».

К перебоям поставок нефти и других сырьевых товаров может привести возможная эскалация конфликтов между государствами, отмечают эксперты.

«Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке все еще заставляет рынки задуматься, насколько серьезным будет шок предложения», – цитирует Bloomberg аналитика IG Asia Ип Цзюнь Жуна.