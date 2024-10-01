  • Новость часаСША предупредили Израиль о возможной атаке Ирана в ближайшие часы
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    Операция в Ливане грозит Израилю военным тупиком
    «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    У Вишневого в Харьковской области идут активные бои
    Синоптики назвали сентябрь четвертым месяцем лета в Москве
    Минфин США ввел санкции против семи россиян
    Telegraph: Сотни украинских бойцов оказались в окружении в Угледаре
    ВС России заняли важный укрепрайон на пути к Красноармейску
    Израиль мобилизовал четыре резервные бригады на юге Ливана
    Названы дата и место похорон Добрынина
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    33 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    19 комментариев
    1 октября 2024, 18:53 • Новости дня

    При пожаре в Удмуртии погибли четыре человека

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В частном доме в Удмуртии в ходе возгорания погибли четыре человека, сообщили в региональном Главном управлении МЧС во вторник.

    Инцидент произошел в поселке Ува, пожар начался в одноэтажном доме, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    В ходе тушения огня огнеборцы нашли тела двух мужчин и двух женщин. Обстоятельства произошедшего установят дознаватели МЧС России. Дом не был оборудован пожарным извещателем, огонь распространился на 40 квадратных метров, пожар тушили 15 человек и шесть единиц техники МЧС.

    Ранее в городе Свободный в Амурской области в одноэтажном деревянном доме в ходе возгорания погибла женщина и трое детей.

    30 сентября 2024, 22:53 • Новости дня
    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США

    Российский Су-35С испугал пилота F-16 США над Беринговым морем

    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Маневр российского пилота Су-35С, зафиксированный над нейтральными водами Берингова моря, вызвал испуг у пилота F-16 ВВС США, который оказался слишком близко к Ту-95МС.

    Об инциденте в небе над Беринговым морем сообщает RT. Российский пилот Су-35С совершил маневр, который заставил пилота американского истребителя F-16 нервничать.

    Ситуация развивалась вблизи западного побережья Аляски, когда F-16 приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, выполнявшему плановый полет.

    В Пентагоне маневр российского летчика назвали «холодящим душу» и охарактеризовали его как «непрофессиональный и опасный».

    Такие инциденты на границе воздушных пространств двух стран не редкость, но обычно они заканчиваются без серьезных последствий.

    Отмечается, что подобные маневры нередко используются для демонстрации силы и возможности контролировать воздушное пространство.

    Это также напоминает об укреплении военного присутствия стран в регионе и значении стратегических полетов в поддержании безопасности.

    Ранее сообщалось, что маневры российского истребителя Су-35 напугали экипаж польского самолета.

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    30 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева

    Столтенберг: Переговоры по Украине возможны при наличии гарантий безопасности от Запада

    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость включения гарантий безопасности для Киева от западных стран в мирные переговоры по Украине.

    В интервью Reuters Столтенберг заявил, что такие гарантии должны предоставить страны Запада, в первую очередь США.

    Важно обеспечить окончание конфликта, когда будет утверждена линия прекращения огня или международно признанная граница, добавил он. «Когда будет согласована какая-то линия – будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, – мы должны быть абсолютно уверены, что война закончится именно там», – сказал Столтенберг.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.

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    1 октября 2024, 13:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    30 сентября 2024, 21:08 • Новости дня
    Нейросеть Midjourney заменила украинский герб на двуглавого орла
    Нейросеть Midjourney заменила украинский герб на двуглавого орла
    @ Создано ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    При запросе на создание изображения процесса голосования на выборах президента Украины нейросеть Midjourney изобразила вместо украинского герба двуглавого орла.

    Нейросеть Midjourney попросили проиллюстрировать процесс голосования на президентских выборах на Украине с отображением украинской национальной символики и использованием желтых и синих цветов в интерьере в классическом стиле.

    Однако вместо привычного украинского трезубца, символа страны, на картине оказался изображен двуглавый орел.

    Двуглавый орел, как известно, является одним из исторических государственных символов России. Его изображение является центральным элементом государственного герба Российской Федерации.

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    1 октября 2024, 12:17 • Новости дня
    Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 противоправных материалов

    Роскомнадзор отправил администрации мессенджера Discord требование об удалении 947 противоправных материалов, но руководство платформы так и не удалило ряд страниц, сообщили в ведомстве.

    Администрации Discord Inc направили требования об удалении в общей сложности 947 противоправных материалов, в их числе – материалы с детской порнографией и призывами к экстремизму, указало ведомство, передает ТАСС.

    Также в перечне противоправных страниц есть вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганда ЛГБТ, пронаркотический контент.

    За отказ от удаления изображений с детским порно мессенджер оштрафовали на 6 млн рублей.

    До этого Таганский суд Москвы штрафовал Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации.

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    30 сентября 2024, 20:23 • Новости дня
    Суд на Украине обязал завести дело против экс-командующего объединенными силами ВСУ
    Суд на Украине обязал завести дело против экс-командующего объединенными силами ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело против бывшего командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля после отклонения жалобы Шевченковским судом Киева, сообщили местные СМИ.

    Решение апелляционного суда последовало после того, как жалоба Кротевича не была удовлетворена в Шевченковском суде. Детали обвинений, которые могут быть выдвинуты против Юрия Содоля, остаются неизвестными, однако факт возбуждения дела может оказать значительное влияние на политическую и военную арены Украины, передает РИА «Новости».

    ГБР в конце мая начало расследовать уголовное дело по статье «Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе» после прорыва ВС РФ в Харьковской области. В связи с этим ГБР также решило проверить действия экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Харьковском направлении по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками.

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    1 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин
    Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Советский и российский композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни в московской клинике, где находился из-за подозрения на инсульт, сообщили СМИ.

    Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash, Вячеслав Добрынин, композитор и эстрадный певец, ушел из жизни в возрасте 78 лет в одной из московских клиник, куда его госпитализировали с подозрением на инсульт.

    Жена артиста заявила, что Добрынин уже несколько лет не выступал и отказался от гастролей. Она отметила, что семья уделяла особое внимание лечению и поддержанию его жизнедеятельности.

    «Мы делали все возможное, чтобы обеспечить ему необходимый уход», – рассказала супруга.

    Добрынин известен хитами «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану», песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие певцы и артисты.

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    1 октября 2024, 13:50 • Новости дня
    Кедми: В Ливане не будет гореть так много израильских танков, как это было в 2006 году

    Яков Кедми: Вести военные действия на юге Ливана намного легче, чем в Газе

    Кедми: В Ливане не будет гореть так много израильских танков, как это было в 2006 году
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Задача израильской армии – зачистить территорию Южного Ливана до реки Литани. Это примерно 12–15 километров. Скорее всего, будут заняты господствующие высоты, а дальше подразделения ЦАХАЛ точечно уничтожат ракетные установки «Хезболлы», из которых ведется обстрел населенных пунктов на границе, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми. Ранее ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на юге Ливана.

    «Южный Ливан – это преимущественно деревни. В них живут христианское население и мусульмане-шииты. В домах последних «Хезболла» размещала ракетные установки. Делалось это иногда по принуждению, а порой за отдельную плату», – рассказал Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    Он отметил, что оттуда ливанская группировка обстреливала израильские населенные пункты вдоль границы. «Поэтому и было принято решение о начале операции, – уточнил собеседник. – Задача – зачистить территорию до реки Литани. Это примерно 12–15 километров. Скорее всего, будут заняты господствующие высоты, а дальше подразделения ЦАХАЛ точечно уничтожат ракетные установки».

    При этом, как заметил Кедми, Тель-Авив заранее призвал население покинуть дома. Впрочем, в отличие от Газы, южная часть Ливана мало заселена. «Если в анклаве было много гражданских, а также городских построек, то здесь такого нет, а значит, вести военные действия намного легче», – детализировал спикер.

    «Кроме того, не стоит ожидать, что в этот раз в Ливане будет гореть так много танков, как это было в 2006 году. Тогда потери в технике были из-за неправильной, непрофессиональной тактики их использования. С тех пор выводы были сделаны», – отметил аналитик.

    Напомним, в июле-августе 2006 года произошла Вторая ливанская война между Израилем и «Хезболлой», которая на тот момент практически полностью контролировала южные районы Ливана. Конфликт длился 34 дня. В ходе наземной операции ЦАХАЛ смог продвинуться вглубь территории Ливана на 15–20 км, а также выйти к реке Литани. За время операции Израиль, по разным оценкам, потерял от 60 до 150 единиц бронетехники, в том числе до 30 танков, часть из них – безвозвратно.

    «Операция ЦАХАЛ должна привести к тому, что ливанское руководство введет на юг страны свою армию и не позволит «Хезболле» находиться там», – акцентировал экс-руководитель «Натив». Он не исключает, что будут достигнуты некоторые международные соглашения, согласно которым ливанская армия будет подкреплена иностранными войсками, например, французскими. «Но это уже дело Бейрута и Парижа», – добавил Кедми.

    Роль же США в израильской операции политическая, считает он. «Да, они также помогают нам со снарядами, но ведь мы перевели производство боеприпасов в Соединенные Штаты, на американские заводы», – уточнил спикер. Что касается вероятного вступления в войну Тегерана, то, по прогнозам эксперта, это решение будет зависеть «от того, чья возьмет».

    «Такой шаг станет серьезным ударом по иранской экономике и может привести к катастрофе – это понимают многие трезвомыслящие политики. Они же считают, что их армия не способна нанести ущерб Израилю. Но в Тегеране также есть религиозные круги, которые требуют, не считаясь ни с чем, вмешаться в ситуацию», – заключил Кедми.

    Ранее армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в приграничном районе на юге Ливана. Целью «локализованных и целенаправленных рейдов» в сообщении ЦАХАЛ названо уничтожение инфраструктуры «Хезболлы».

    «В соответствии с решением правительства несколько часов назад ЦАХАЛ начал целенаправленную наземную операцию на юге Ливана против целей и инфраструктуры террористической организации «Хезболла» в ряде деревень, находящихся вблизи границы, откуда существует непосредственная угроза израильским поселениям на севере», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

    ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам. Утверждается, что операция, получившая название «Северные стрелы», проходит в соответствии с планом, разработанным за последние месяцы Генштабом и Северным командованием. Ее сроки будут зависеть от оценки ситуации, в том числе в секторе Газа.

    Армия Израиля также объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщили, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь по приграничным районам Ливана. По информации телеканала NBC News, ЦАХАЛ развернул около пяти бригад, но, «как ожидается, не все из них перейдут границу».

    Незадолго до объявления операции главы Минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант провели телефонный разговор. В опубликованном на сайте Пентагона пресс-релизе говорится, что Остин поддержал уничтожение объектов ливанской группировки. «Стороны согласились с необходимостью демонтажа военной инфраструктуры вдоль границы, чтобы «Хезболла» не могла проводить атаки в стиле 7 октября на северные общины Израиля», – говорится в сообщении.

    Кроме того, согласно заявлению, Остин ясно дал понять, что Вашингтон готов защищать военнослужащих, партнеров и союзников США перед лицом «угроз со стороны Ирана» и поддерживаемых им движений.

    На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты направят дополнительные войска на Ближний Восток. По ее словам, такие меры необходимы, чтобы усилить безопасность дислоцированных в регионе американских войск, а также обеспечить защиту Израиля при необходимости. Так, в регион будут направлены несколько эскадрилий истребителей и штурмовиков. В частности, речь идет о самолетах F-15E, F-16, A-10 и F-22, а также дополнительном персонале для их обслуживания, передает Associated Press.

    Напомним, 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции «Стрелы севера». В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.

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    1 октября 2024, 14:47 • Новости дня
    СМИ: Разработчик ABBYY уволил сотни россиян за один день

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Компания ABBYY неожиданно уволила всех сотрудников с российским гражданством, работающих за рубежом, увольнения прошли одним днем, сообщают Telegram-каналы.

    Разработчик программного обеспечения ABBYY уволил всех сотрудников с российскими паспортами в своих офисах на Кипре, в Белграде и Будапеште, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    Увольнения прошли за один день – 30 сентября, работы лишились несколько сотен человек. Отмечается, что это работавшие за пределами России сотрудники, которым предложили продолжить работу за границей после ухода компании из страны в 2022 году.

    Об увольнениях сотрудникам сообщили на видеоконференции, ее участникам отключили чаты, микрофоны и видео. Одна из работниц пояснила, что после мероприятия у нее отключились все корпоративные доступы.

    Уволенные предположили, что работодатель решил заменить российских сотрудников на индийских. При этом в штаб-квартире компании в Калифорнии сотрудников не увольняли.

    ABBYY основал в 1989 году студент МФТИ Давид Ян. Сейчас компания избегает упоминаний о российском происхождении, а на ее сайте отсутствует русский язык.

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    30 сентября 2024, 21:25 • Новости дня
    Захарова назвала Блинкена подлецом

    Захарова назвала Блинкена «подлецом» после его заявлений о трагедии в Бабьем Яре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, обвинившего Россию в преступлениях на Украине, подчеркнув, что РФ денацифицирует продолжателей преступлений Бабьего Яра.

    Захарова в своем Telegram-канале назвала «подлецом» Блинкена после его заявления о преступлениях России на Украине. Она возмутилась словами Блинкена о трагедии в Бабьем Яре, напомнив, что Россия проводит денацификацию, направленную против тех, кто возрождает идеи убийц жертв Бабьего Яра. «Россия денацифицирует бандеровцев, героизировавших коллаборационистов Бандеру и Шухевича», – подчеркнула она.

    Дипломат отметила, что в Бабьем Яре жертвами стали не только евреи, но и цыгане, а также советские военнопленные. Она добавила, что количество расстрелянных в первые дни трагедии составляло 34 тыс. человек, а общее число убитых до сих пор не установлено, однако оценивается в 100–150 тыс. человек.

    Захарова также обратила внимание на то, что в США устанавливаются памятники фашистским коллаборационистам, что, по ее мнению, также дискредитирует заявления Блинкена.

    Ранее госсекретарь США Блинкен заявил о «резне в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года, когда нацисты убили 34 тыс. евреев». «Сегодня Россия лживо заявляет, что она «денацифицирует» Украину, совершая преступления против человечности в стране, которая подвергалась жестокому обращению как со стороны нацистского, так и советского режимов», – считает он.

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    30 сентября 2024, 21:34 • Новости дня
    Эрдоган призвал ООН к силовым мерам против Израиля

    Эрдоган потребовал от Генассамблеи ООН рекомендовать силовые меры против Израиля

    Эрдоган призвал ООН к силовым мерам против Израиля
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров заявил, что Генеральная Ассамблея ООН должна рекомендовать применение силовых мер против Израиля, если Совет Безопасности не сможет остановить его нападения в регионе.

    Эрдоган отметил, что международное сообщество не может оставаться безучастным к «израильскому бандитизму», который дестабилизирует регион. Он подчеркнул, что на данный момент ведутся активные дипломатические усилия со стороны Турции для прекращения израильских нападений, передает ТАСС.

    Эрдоган заявил, что исламские страны должны дать решительный ответ на действия Израиля в секторе Газа, на Западном берегу Иордана и в Ливане. По его словам, мусульманские государства обязаны возглавить глобальные усилия по предотвращению притеснений и защите угнетенных. Президент Турции отметил, что с начала конфликта в Газе видна значительная слабость международного сообщества в этом вопросе.

    «Если Совет Безопасности ООН не проявит необходимой воли, Генассамблея должна использовать свои полномочия для рекомендации применения силы против Израиля», – заявил Эрдоган. Он также выразил сожаление, что международное сообщество не предпринимает экономических, торговых или дипломатических мер для достижения прекращения огня, предложенного ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров уже заявлял, что выполнение обязательств по резолюции Совбеза ООН 1701 является критически важным, чтобы предотвратить эскалацию конфликта между Израилем и «Хезболлой». Ранее также подчеркивалось, что в случае нарушения резолюции должны быть предприняты строгие меры против виновных сторон.

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    1 октября 2024, 07:48 • Новости дня
    Подбитый танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод»

    Подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard доставили на УВЗ для изучения

    Подбитый танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод»
    @ t.me/uvznews

    Tекст: Александра Юдина

    На «Уралвагонзавод» привезли немецкий танк Leopard, подбитый в ходе спецоперации, который специалисты концерна собираются изучить для оценки его военно-технического уровня.

    В Telegram-канале УВЗ указано, что специалисты завода вскоре начнут детальное исследование узлов и систем этой техники.

    «Доставлен немецкий танк Leopard, подбитый нашими доблестными военными в ходе СВО. В настоящее время вражеская машина поставлена на домкраты. Специалисты концерна... приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов», – отмечено в сообщении.

    После завершения исследования планируется дать экспертную оценку уровню военно-технических характеристик танка Leopard.

    Ожидается, что данное изучение поможет понять сильные и слабые стороны немецких танков, что может оказать влияние на дальнейшие разработки и модернизацию танковой техники.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что танкисты не дождались от НАТО поставок Leopard.

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    1 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Telegraph: Сотни украинских бойцов оказались в окружении в Угледаре
    Telegraph: Сотни украинских бойцов оказались в окружении в Угледаре
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В окружении российской армии в городе Угледаре в ДНР могут быть сотни украинских военнослужащих, утверждает британское издание Telegraph.

    Российские силы завершают окружение города и ведут наступление, в окружении могут оказаться сотни военнослужащих ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    До этого глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что российские войска заняли южную, западную и восточную части Угледара.

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    30 сентября 2024, 22:42 • Новости дня
    Израильские танки вошли в ливанский Рмейш

    Израиль расширил артобстрелы на границу с Ливаном, началась операция «Стрелы севера»

    Израильские танки вошли в ливанский Рмейш
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские силы расширяют обстрелы по ливанской границе, включая новые районы, что может предвещать начало ограниченной наземной операции, в то время как израильские танки уже вошли в южноливанский населенный пункт Рмейш.

    Израильская артиллерийская и танковая атака на территории Ливана продолжается, пишет Ynet. Обстрелы осуществляются Армией обороны Израиля и охватывают все больше районов на границе.

    Танки открыли огонь по целям на ливанской территории, что может свидетельствовать о подготовке к возможной наземной операции.

    На фоне обстрелов нарастает тревога, так как израильская наземная операция в Ливане, по информации NBC, может начаться уже сегодня и продлиться несколько дней.

    Однако официальные представители Израиля пока воздерживаются от комментариев по поводу происходящего. Такая осторожность, возможно, связана с ожиданием последствий и реакции международного сообщества.

    Эскалация конфликта началась с операции «Стрелы севера», которую Израиль проводит с 23 сентября против шиитской организации «Хезболла».

    В ходе этой операции нанесены массированные авиаудары по военным объектам на территории Ливана. Один из таких ударов привел к гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в Бейруте 27 сентября. Организация подтвердила его смерть и выразила намерение продолжать сопротивление.

    Тем временем вечером израильские танки вошли в населенный пункт Рмейш на юге Ливана, сообщает телеканал Al Arabiya.

    Пока подробности этой операции не раскрываются, но это может указывать на расширение действий израильской армии на ливанской территории.

    Ранее сообщалось, что ливанская армия отступила с позиций у границы с Израилем.

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    1 октября 2024, 08:19 • Новости дня
    Индия не исключила экспорт ударных дронов в Россию

    Индийский разработчик не исключил экспорт беспилотников 200B в Россию

    Индия не исключила экспорт ударных дронов в Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индийский производитель дронов FWDA рассматривает возможность поставки ударных беспилотников 200B в Россию, что может стать ответной услугой в условиях сложной международной ситуации, заявил гендиректор компании FWDA Сухас Теджасканда.

    По его словам, Россия всегда была для Индии другом. Он подчеркнул, что обе страны уже совместно разработали несколько типов ракет, и заявил, что Индия может оказывать России поддержку в условиях сложной международной ситуации, передает ТАСС.

    Беспилотный бомбардировщик 200B полностью разработан и собран в Индии. Его первый полет состоялся 3 сентября. Аппарат имеет размах крыла пять метров и длину 3,5 метра, а его максимальная взлетная масса составляет 102 кг. Дрон способен нести полезную нагрузку массой 30 кг. Несмотря на ударное предназначение, аппарат может быть переконфигурирован для различных задач, таких как сбор информации, наблюдение и доставка медикаментов.

    Теджасканда также отметил, что Индия потеряла почти три десятилетия на фоне прогресса в разработке беспилотников в соседних странах, таких как Китай. Он сообщил, что в ближайший год компания планирует запустить производство более тяжелых дронов с размахом крыла 12 метров и полезной нагрузкой в 150 кг. Эти дроны будут стоить около 3 млн долларов.

    Теджасканда подчеркнул важность программы Make In India, которая вдохновляет молодых специалистов на инновационные решения, и отметил, что Индия должна стать самодостаточной в производстве боевых БПЛА, чтобы не полагаться на импорт военной техники из других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для вооруженных сил Индии. На фоне этого Россия и Индия обсудили взаимодействие в военно-технической сфере, и Москва отметила прогресс в сотрудничестве с Нью-Дели по производству современных видов вооружений. В результате порядка десяти стран мира проявили интерес к покупке автоматов Калашникова АК-203.

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    1 октября 2024, 13:51 • Новости дня
    Новый генсек НАТО поддержал удары по России

    Новый генсек Рютте поддержал удары по России и обвинил Москву в ядерной риторике

    Новый генсек НАТО поддержал удары по России
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Право Украины защищать себя не останавливается на границе, но решения будут приниматься странами альянса индивидуально, заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Рютте выступил на первой пресс-конференции в Брюсселе, где поддержал возможность нанесения ударов по целям на территории России, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие решения остаются на усмотрение каждой страны-члена альянса. Рютте подчеркнул, что право Украины на самооборону должно распространяться и за пределы ее грани.

    «Я могу твердо заявить, что НАТО не видит никакой непосредственной угрозы применения ядерного оружия», – сказал Рютте, добавив, что Москва занимается «безответственной ядерной риторикой».

    Ранее Рютте заявил, что основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса.

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

    Коментарии (25)
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