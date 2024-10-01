У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.7 комментариев
Су-35 прикрыли вертолеты при ударах по ВСУ в Курской области
Штурмовики и вертолеты, наносившие удары по объектам украинских военных в Курской области, прикрыли истребители Су-35 ВКС России, сообщило Минобороны.
Истребители провели плановое патрулирование в приграничной зоне Курской области, указало ведомство, передает ТАСС.
Су-35 отработали прикрытие действий штурмовиков и бомбардировщиков, а также вертолетов армейской авиации, наносивших удары по военным объектам и технике ВСУ.
В конце сентября Су-35С также прикрывали авиацию и вертолеты, бившие по военной технике и объектам ВСУ в Курской области.