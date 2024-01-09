Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.6 комментариев
Гостями выставки «Россия» на ВДНХ за пять праздничных дней стали миллион человек
Гостями выставки «Россия» на ВДНХ за пять праздничных дней стали почти миллион человек
Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в течение пяти праздничных дней – с 3 по 8 января – посетили почти миллион человек. Гости познакомились со всей Россией и достижениями регионов, министерств и крупнейших компаний, посетили интересные стенды, послушали выступления известных артистов и приняли участие в различных мастер-классах.
«Наша выставка посвящена людям. Она про единство, про нашу Родину и про то, что успехи России начинаются с каждого из нас. Уверена, что гости после осмотра экспозиций испытывают чувства гордости за нашу страну, сопричастности к достижениям. Наша выставка живая, мы не стоим на месте: впереди посетителей ожидают еще больше интересных событий. Спасибо, что посещаете нас!» – сказала генеральный директор АНО «Выставка достижений «Россия» Наталья Виртуозова.
Выставка «Россия» вновь открылась 3 января после двух технических дней, в течение которых специалисты обновляли экспозиции и готовились в первую очередь к встрече маленьких гостей. Для детей подготовлена обширная новогодняя программа. К примеру, в Павильоне № 2 «СБЕР» можно было присоединиться к мастер-классу по созданию новогоднего мультфильма – ребята создавали персонажей, прорабатывали их характеры и диалоги, а затем создавали анимацию на специальном мультстанке.
Ярким событием программы выставки является фестиваль «Русская Зима», который проходит в лучших национальных традициях и образах сказок, подчеркивающих единение народов России. Помимо игр и мастер-классов, на территории Конного клуба ВДНХ для гостей проходят выступления диджеев, музыкантов и акробатов, а также мультимедийное шоу.
Мероприятия фестиваля проходили в период с 5 по 8 января и продолжатся 11–14 января. Каждый день гости Фестиваля могут встретиться со сказочным Емелей – персонажем русской народной сказки «По щучьему веленью», и даже прокатиться вместе с ним на настоящей самоходной Русской Печи.
Также для взрослых и детей в эти дни проходят грандиозные Парады Дедов Морозов – шествия зимних волшебников из разных регионов страны, культурно-познавательные программы и мастер-классы от регионов, а также ледовые шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король».
5 января выставку посетил четырехмиллионный гость. Им стала Дарья Молодцова из Тулы. От АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации девушка получила подарки: сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю: Дарья вместе с друзьями посетит Краснодар, Анапу, Сочи и Красную Поляну.