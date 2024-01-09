ВОЗ: У нового штамма коронавируса более 30 мутаций

По словам Вуйнович, ВОЗ ранее отметила, что одна из разновидностей омикрон-штамма коронавируса «сейчас определяется как новая мутация, которая вызывает тревогу и находится под надзором», на данный момент занимает нишу, которую до этого занимал омикрон-штамм, передает ТАСС.

По ее словам, ВОЗ может говорить об эффективности вакцин, которые находятся под ее непосредственным надзором. Вуйнович добавила, что имеется 31 мутация упомянутого нового штамма, но вакцина защищает от тяжелого протекания болезни и смерти.

При этом, как указала Вуйнович, рекомендация же ВОЗ предполагает, что особо уязвимым людям стоит ревакцинироваться. Меры профилактики, по ее словам, остаются востребованными и «абсолютно эффективными». Вуйнович напомнила, что если вы находитесь в закрытом помещении, в толпе людей, то неплохо использовать маску, проветривать помещение, соблюдать расстояние, придерживаться правил гигиены, а если же у вас имеются симптомы заболевания, конечно, надо оставаться дома.

Как отметила специалист, коронавирус напомнил человечеству, что «мыть руки – это очень важно не только в детском саду, но в течение всей жизни».

Отвечая на вопрос о том, когда может произойти новая пандемия, Вуйнович сообщила, что пандемия появляется циклично, но нельзя сказать «через пять лет, через десять лет или что-то такое».

Она добавила, что вирус и бактерии гораздо быстрее движутся, и практически число людей, которые заражаются, может быть очень большим.

Представитель ВОЗ сочла возможным появление и распространение какого-либо инфекционного заболевания, но фобии по отношению к нему не будут такими, как прежде.

«Не тот страх, как раньше: «пандемия – ага, это чума, это убивает», или «ага, пандемия – это оспа, может убить». Да, надо быть осторожным, но не надо бояться. Просто надо опираться на свою систему здравоохранения, эпиднадзора, которая позволит среагировать быстро и защитить население», – сказала она.

Ранее действие порядка работы медучреждений в России для профилактики и снижения рисков распространения коронавируса было продлено до 2025 года.