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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Позиции России на Востоке окрепли

    Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    2 комментария
    Алексей Куприянов Алексей Куприянов Третья ножка табурета российско-индийских отношений

    Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.

    14 комментариев
    9 января 2024, 13:01

    Шойгу: ВС России сохраняют стратегическую инициативу по всей линии фронта

    Глава Минобороны Шойгу: ВС России сохраняют стратегическую инициативу по всей линии фронта

    Шойгу: ВС России сохраняют стратегическую инициативу по всей линии фронта
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ, заявил на совещании с руксоставом ВС России глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

    «За прошедший год потери противника превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения», – процитированы его слова в Telegram-канале ведомства.

    Также Шойгу указал, что с подачи западных кураторов Киев продолжает «гнать на убой» солдат, однако это не сможет изменить ситуацию – только затянуть военный конфликт, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    «США хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев», – отметил он.

    Кроме того, министр добавил, что Россия продолжит последовательно достигать целей спецоперации.

    Накануне эксперты рассказали о новом преимуществе на поле боя в ходе спецоперации.

    8 января 2024, 16:50
    Военный эксперт оценил жалобы ВСУ на российские ракеты с тепловыми ловушками

    Военный эксперт Денисенцев: Раньше считалось, что оснащение ракет тепловыми ловушками нецелесообразно

    Военный эксперт оценил жалобы ВСУ на российские ракеты с тепловыми ловушками
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российские боевые самолеты давно оснащаются тепловыми ловушками. Эта технология позволяет отвлечь ракеты противника. Однако ранее ракеты подобными системами не оснащали. И если такая практика имеет место, то России это даст определенное преимущество в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Ранее в ВСУ пожаловались на использование Россией ракет с тепловыми ловушками.

    «Тепловые ловушки – это не новая технология. Они массово применяются в пилотируемой авиации. Другими словами, любой боевой самолет снабжен такими устройствами. Корректно они называются средствами инфракрасного противодействия или отстреливаемыми ложными тепловыми целями», – сказал Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа и стратегий (ЦАСТ).

    «Суть в том, что есть ракеты, которые наводятся на тепловую сигнатуру, на выделяющееся от двигателя летающего аппарата тепло. Классический пример – это практически все ПЗРК. И Stinger, о которых говорит украинский военный, не исключение. Все эти тепловые ловушки позволяют перенаправлять противоборствующую ракету от прикрываемого объекта – как правило, самолета. Зачастую ПЗРК массово обстреливает именно ложные цели», – указывает аналитик.

    «Другое дело, что раньше никто не использовал тепловые ловушки на крылатых ракетах. Считалось, что подобная модернизация нецелесообразна. Но сейчас ситуация изменилась. Солдат ВСУ в своем интервью, по сути, рассказывает о том, как Украина размещает расчеты зенитчиков на маршрутах вероятного пролета российских ракет», – рассуждает собеседник.

    «Если на ракете нет тепловых ловушек, она легко может быть сбита используемыми украинцами ПЗРК. Это связано с тем, что боеприпас довольно теплоконтрастный, летит невысоко и не очень быстро. А теперь наши ракеты можно сохранить и дать им возможность долететь до цели», – замечает эксперт.

    «В целом в зоне СВО мы наблюдаем своего рода гонку технологий. И наше нововведение дает России определенное преимущество на поле боя. Но надо понимать, что изначально ракета рассчитана на конкретную нагрузку, поэтому не всегда на нее можно навесить много дополнительного веса. Установка тепловых ловушек, судя по всему, потребовала пересчета конструкции, но как выяснилось, задача эта оказалась решаемой», – убежден Денисенцев.

    «Вместе с тем не стоит забывать, что ВСУ также могут использовать тепловые ловушки, чтобы прикрывать свои ракеты и самолеты. И при таком сценарии России также придется противодействовать противнику», – предупреждает аналитик.

    «Отмечу, что есть довольно обширная практика относительно того, что можно противопоставить этим ловушкам. Основное отличие современных ракет для ПЗРК от ракет предыдущего поколения заключается в том, что на последних реализована аппаратная селекция целей», – объясняет спикер.

    «Ракета анализирует сигнатуру этих ловушек, поскольку та может отличаться от сигнатуры самого летательного аппарата или силовой установки. Кроме того, оценивается траектория, ведь ложная цель и реальная летят по-разному. Все это возможно благодаря мультиспектральному анализу, который также может использоваться в наших войсках», – уверен Денисенцев.

    Россия использует новую тактику для ракетных ударов, ранее рассказал в интервью TV5 Monde украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман. По его словам, сейчас используются ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты, чтобы помешать работе ПЗРК.

    «Такого раньше не было», – утверждает военный. Это, в свою очередь, ведет к тому, что из-за массированных российских ударов запас боеприпасов у ВСУ может буквально растаять.

    Между тем ранее сообщалось, что ВСУ приходится часто применять в ходе боев FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов. По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, БПЛА не способны полностью заменить артиллерию.

    Коментарии (9)
    8 января 2024, 22:53
    Полковник СБУ заявил о политической смерти Зеленского

    Полковник СБУ Костенко призвал Зеленского смириться с политической смертью

    Полковник СБУ заявил о политической смерти Зеленского
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что политически уже умер, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

    Как считает Костенко, Зеленский должен осознать, что повторно его президентом не изберут. Сейчас, по мнению Костенко, Зеленскому необходимо принимать решения, которые помогут «сохранить государство», а не переизбраться или поддерживать рейтинги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, фамилии возможных преемников нынешнего президента Украины не важны, так как все они будут делать то, что скажут им на Западе.

    Коментарии (36)
    7 января 2024, 08:45
    Офицеры ВСУ пожаловались на отказ солдат воевать за левый берег Днепра

    Офицеры ВСУ рассказали об отказе украинских военнослужащих воевать за населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра

    Офицеры ВСУ пожаловались на отказ солдат воевать за левый берег Днепра
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Никитина

    В каждой роте ВСУ есть нежелающие отправляться в бой за населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра, некоторые из них кончают жизнь самоубийством, рассказали несколько украинских офицеров изданию «Страна.ua» на условиях анонимности.

    По словам одного из собеседников издания, побывав в Крынках, многие украинские военнослужащие отказываются снова туда отправляться, причем «отказники есть в каждой роте». По словам офицера ВСУ, «с отказниками работают», но «есть и совсем жесткие отказники – доходит порой до суицида», передает РИА «Новости».

    Офицеры ВСУ рассказали изданию, что многие украинские солдаты не понимают, для чего они должны удерживать этот плацдарм. Целесообразность этой задачи, пожаловались собеседники издания, «является загадкой» не только для солдат, но и для самих офицеров.

    Так, по словам одного из военнослужащих ВСУ, среди украинских офицеров тоже много отказников, но, это особо не видно, так как многие находят причины не отправляться на «ноль» (линию соприкосновения)».

    Побеседовавшие с изданием офицеры ВСУ отметили, что в Крынках уже негде спрятаться, в небе находится большое количество российских дронов, все пространство просматривается, и как только появляются солдаты ВСУ, по ним начинает работать артиллерия.

    Как признал один из собеседников издания, у россиян гораздо больше дронов, в том числе FPV: в соотношении один к пяти, один к семи, гораздо больше боеприпасов к обычной артиллерии, которая просто равняет Крынки с землей, и еще больше солдат – соотношение 1/3. Причем «их солдаты не бегут, не сдаются в плен», подчеркнул собеседник издания.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    Коментарии (29)
    8 января 2024, 12:11
    В Киеве заявили о новой тактике России для ракетных ударов
    В Киеве заявили о новой тактике России для ракетных ударов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия использует новую тактику для ракетных ударов, рассказал в интервью TV5 Monde украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман.

    По его словам, сейчас используются ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты, чтобы помешать системам Stinger, передает РИА «Новости».

    Также Роман добавил, что из-за массированных ракетных атак запасы ВСУ могут растаять.

    Ранее сообщалось, что ВСУ приходится использовать FPV-дроны из-за нехватки снарядов.

    Коментарии (11)
    8 января 2024, 22:30
    ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью

    Российская ПВО уничтожила десять реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью

    ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над Белгородской областью дежурными средствами ПВО уничтожено десять снарядов РСЗО RM-70 Vampire, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки около 21.30 мск.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что воздушные цели сбиты на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадали женщина и двое мужчин. Женщина получила осколочные ранения спины; один из мужчин – осколочное ранение груди, спины, предплечья; другой – осколочное ранение груди и верхней конечности.

    Повреждения получили два многоквартирных дома, в них выбиты окна. Также окна выбиты в одном частном домовладении. Кроме того, повреждена крыша частного домовладения в Белгородском районе. Три машины повреждены осколками, четыре грузовика загорелись на стоянке предприятия, огонь уже потушили.

    В конце декабря Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами, погибли 25 человек, в том числе дети. Тогда ВСУ обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха» и чешской РСЗО Vampire. Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода.

    Коментарии (24)
    9 января 2024, 07:30
    Time не исключил потери Украиной новых территорий

    Time заявил об угрозах разделения Украины на части и потери новых территорий

    Time не исключил потери Украиной новых территорий
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В 2024 году Украина «будет фактически разделена на части», ее территориальные потери могут оказаться постоянными и даже увеличиться, заявил директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер.

    Бреммер назвал «сокрушительным ударом» сокращение помощи со стороны США, а также отметил, что возникли проблемы и с европейской поддержкой Киева. По его словам, положение Украины ухудшилось из-за снижения западной поддержки и нехватки людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.

    Бреммер заявил, что украинская сторона «пойдет на большие военные риски», в том числе удары по российской территории, которые «спровоцируют беспрецедентные ответные меры России». Он не исключил, что в результате НАТО может оказаться «втянута» в конфликт.

    Напомним, по данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

    Коментарии (7)
    9 января 2024, 08:14
    В ВСУ пожаловались на российские планирующие бомбы

    NYT: Планирующие бомбы поражают солдат ВСУ даже в подземных бункерах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Планирующие авиабомбы и дроны ВС России наносят большие потери украинской армии, пишет The New York Times.

    Как рассказал солдат 14-й бригады нацгвардии Украины с позывным «Кит», ВС России посылают подобные снаряды «по восемь в час». Он добавил, что боеприпас при этом звучит так, как будто «открылись врата ада», передает RT.

    Ранее Newsweek сообщила, что новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 создадут угрозу украинским системам ПВО.

    Коментарии (2)
    7 января 2024, 17:58
    Премьер Баварии призвал к поставкам Украине немецких ракет Taurus

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Баварии и глава местной партии ХСС Маркус Зедер призвал к поставкам крылатых ракет Taurus Украине.

    Зедер заявил на выездном съезде депутатов бундестага от ХСС в монастыре Зееон, что поставки Taurus «позволят Украине защищаться от постоянных атак беспилотников и ракетных обстрелов», передает РИА «Новости».

    По словам представителя партии, этот шаг даст Украине шанс обрести мужество. Также премьер-министр Баварии высказался за восстановление воинского призыва в Германии.

    Ранее сообщалось, что ВС России за сутки поразили 109 украинских артиллерийских позиций.

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    9 января 2024, 12:32
    Эксперт объяснил, почему на Украине заговорили о политической смерти Зеленского

    Политолог Скачко: Зеленским недовольны влиятельные политические круги на Западе

    Эксперт объяснил, почему на Украине заговорили о политической смерти Зеленского
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные политики пытаются намекнуть Зеленскому, что его время вышло. Делают они это через представителей украинской оппозиции, которые встают под удар мстительного комика. Однако как именно избавиться от вчерашнего «героя мировой демократии», в ЕС и США пока не решили. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее полковник СБУ Роман Костенко заявил о политической смерти Зеленского.

    «Роман Костенко представляет оппозиционную украинскую партию «Голос», которая, по сути, создавалась на деньги американского миллиардера Джорджа Сороса. Поэтому я не исключаю, что полковник СБУ транслировал позицию небезызвестного фонда. Сходится ли она со взглядами американских и европейских политиков – вопрос дискуссионный», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

    «Думаю, значительная часть бюрократов Брюсселя и Вашингтона также считают Зеленского «политическим трупом». Его эгоизм и самомнение мешают западным политикам. Однако они пока не в состоянии договориться о будущей судьбе заигравшегося комика», – отмечает собеседник.

    «Долгое время западные СМИ работали над превращением Зеленского в «главного защитника демократии». Из него слепили бесстрашного героя, что изначально расходилось с реальными фактами. В текущей ситуации убрать его достаточно сложно. Встает вопрос, как именно объяснить общественности, что «храбрый солдат» оказался трусом и глупцом», – указывает он.

    «Пока в США и ЕС решают его судьбу, политики разного уровня пытаются намекнуть Зеленскому, что за рубежом его действиями недовольны. Слова Костенко – яркий тому пример. Однако зная мстительность и жестокость комика, сидящего во власти на Украине, случиться с его критиками может всякое», – подчеркивает эксперт.

    «Вполне возможно, что полковника СБУ ждут репрессии. Однозначно предугадать его судьбу невозможно. Тем не менее я уверен, что Костенко знал о всех возможных последствиях и шел на риск осознанно, зная, что кто-то более влиятельный гарантирует защиту», – заключил Скачко.

    Ранее на Украине призвали Владимира Зеленского смириться с политической смертью. По мнению секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковника СБУ Романа Костенко, руководителя страны повторно не изберут, поэтому последний должен принимать решения, которые помогут «сохранить государство», а не поддерживать рейтинги.

    Разговоры о возможной замене Зеленского идут уже довольно длительное время. Среди возможных кандидатов называют главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, мэра Киева Виталия Кличко и бывшего советника действующего офиса Алексея Арестовича. Тем не менее, по мнению главы ДНР Дениса Пушилина, имя следующего президента Украины совершенно не важно.

    Он отметил, что любой человек, занимающий данный пост, будет делать то, что ему прикажут западные страны. Сам Владимир Зеленский критикует идею проведения выборов в военное время. Он считает, что концентрация на внутренней политике не дает государству возможности сосредоточиться на контрнаступательных действиях ВСУ.

    По его словам, лишь «мобилизация всех усилий» сможет «защитить государство». Тем гражданам и партнерам, которым не хватает воли и выдержки, он рекомендовал «уйти или отойти в сторону». Ранее Зеленский призвал украинцев сделать выбор между исполнением долга перед страной и статусом беженца.

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    9 января 2024, 06:05
    Киев заявил, что Запад «не осмелится» предложить заморозку военных действий

    Кулеба заявил, что Запад не просил Украину вести переговоры с Россией о заморозке военных действий

    Киев заявил, что Запад «не осмелится» предложить заморозку военных действий
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Союзники Украины не просили Киев о начале переговоров с Россией для заморозки военных действий, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

    Кулеба сказал, что таких просьб не поступало ни на встречах «на уровне делегаций», ни «за закрытыми дверями в сокращенном формате». По его словам, «это не то, что кто-либо может осмелиться предложить в качестве опции», передает ТАСС со ссылкой на El Pais.

    По словам министра, если кто-то из союзников Киева сейчас «решит приостановить или отказаться от поддержки» Украины «из-за нехватки ресурсов», российские войска «смогут добиться успеха на поле боя и прорвать линию фронта».

    Напомним, СМИ сообщили, что США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров.

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    7 января 2024, 13:29
    В Воздушных силах ВСУ не верят в задержку истребителей F-16 из Дании

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сомневается в задержке поставок из Дании американских истребителей F-16.

    По словам Игната, для Украины тема передачи истребителей F-16 стала достаточно чувствительной, так как пилотам приходится в быстрые сроки проходить подготовку, передает РИА «Новости».

    «Многие другие государства стоят в очереди не только на самолеты, но и на инструкторов, которые будут переучивать летчиков», – приводит слова Игната украинское издание Hromadske.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося. Игнат же заявил, что данные из статьи издания Berlingske не подтверждаются официальными заявлениями.

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    9 января 2024, 01:49
    Страны G7 не приняли решения по конфискации активов России

    Министр финансов США Йеллен сообщила об отсутствии решения G7 по конфискации активов России

    Страны G7 не приняли решения по конфискации активов России
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пока странами G7 не принято никакого решения о возможности конфискации суверенных активов России для их передачи Украине, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.

    Йеллен сообщила, что лидеры G7 «попросили проработать эти опции и изучить суть вопроса, а также оценить существующие риски». Она заявила, что хочет ознакомиться с оценкой потенциальных рисков для доллара, а также понять, можно ли снизить эти риски, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    По мнению Йеллен, G7 требуется снизить опасения, которые появятся после потенциальной конфискации, выражающиеся в том, что активы в США и Европе хранить небезопасно, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Йеллен заявила, что американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями играет ключевую роль в санкционной политике США в отношении России. Ведомство следит за действиями по обходу санкций.

    Напомним, СМИ сообщали, что администрация США начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины.

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    7 января 2024, 09:33
    Председатель ХСС призвал немецкие власти передать Украине ракеты Taurus

    Премьер-министр Баварии и председатель ХСС Зедер призвал власти Германии передать Украине ракеты Taurus

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал Берлин передать Украине крылатые ракеты Taurus, чтобы «не дать» России одержать победу.

    По словам политика, которые приводит портал T-Online, поставки Taurus дадут возможность Украине отразить постоянные удары беспилотников и ракет. Зедер подчеркнул, что такой шаг якобы не позволит России одержать победу в конфликте, передает РИА «Новости».

    Накануне ряд представителей «Зеленых», СвДП, а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) заявили о необходимости передачи ракет Украине и обвинили канцлера ФРГ Олафа Шольца в излишней сдержанности, передает ТАСС.

    «Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела», – приводит издание слова Сары Нанни – эксперта по вопросам политики безопасности фракции «Союз-90» / «Зеленые» в Бундестаге. Она считает, что якобы «самой эффективной защитой от российских авиаударов является обстрел [Украиной] целей на российской территории» и в новых регионах РФ. «Пассивность исходит прежде всего от канцлера и не является общей позицией правительства», – заявила Нанни.

    «Мы не должны бояться нашего собственного куража», – утверждала, в свою очередь, глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП). «Германия должна, наконец, ее [ракету] поставить, чтобы прервать российские линии снабжения», – сказала она изданию.

    Внешнеполитический эксперт ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что недостаточное оказание военной помощи Киеву якобы «является де-факто поддержкой России». «РФ считает себя сильнее из-за слабости Запада», – сказал он. «Taurus важны, поскольку эта система эффективна и посредством нее могут быть уничтожены структуры снабжения и командования, находящиеся далеко за линией фронта», – утверждал депутат Бундестага.

    Напомним, 3 января представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин пока не принял решение о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

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    7 января 2024, 14:29
    В Минобороны сообщили об уничтожении самоходной французской установки «Caezar»

    Tекст: Кристина Цыцура

    В министерстве обороны России сообщили об уничтожении в ходе специальной военной операции на Донецком направлении самоходной артиллерийской установки «Caezar» производства Франции, гаубицы М119 производства США, а также склада боеприпасов ВСУ.

    Общие потери противника на данном направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 20 автомобилей, сообщили в Telegram-канале ведомства.

    На Купянском направлении были отражены четыре атаки штурмовых групп 32, 43, 115-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и Терны ДНР.

    В районе Харьковской области были уничтожены 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

    Потери противника на Донецком направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными. На Южно-Донецком направлении противник потерял до 130 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки «Krab», две гаубицы FH-70 производства Британии, два орудия Д-30, две противотанковые пушки «Рапира», а также склад боеприпасов ВСУ.

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    7 января 2024, 15:40
    Политолог: Забота о семьях героев СВО – задача для всех чиновников

    Политолог Линдигрин: Рождественская встреча Путина с семьями героев СВО стала сигналом для всех чиновников

    Политолог: Забота о семьях героев СВО – задача для всех чиновников
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Встречей с семьями геров, погибших в ходе СВО, президент дал понять, что гибель каждого солдата для него – личная трагедия. Именно поэтому праздник он предпочел провести в окружении родных и близких, отдавших жизнь за будущее России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Наталья Линдигрин. Напомним, в канун Рождества Владимир Путин встретился с семьями погибших в СВО.

    «Вся наша страна – одна большая семья. И этот тезис подтверждается в очередной раз. Теплый семейный праздник Рождества Христова президент решил провести с семьями героев, погибших в ходе спецоперации», – сказала Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем.

    «Гибель каждого российского солдата для президента – личная трагедия. Поэтому дни, когда хочется побыть рядом с семьей, Владимир Путин проводит с теми, кто потерял своих любимых: мужей и отцов. Президент рядом, он лично поддерживает эти семьи. И, конечно, эта встреча – безусловный сигнал для всех чиновников: люди всегда должны чувствовать поддержку и заботу, человеческое участие в решении их проблем», – добавляет собеседница.

    «Эта встреча также лишний раз подтверждает, что политика нашего президента опирается на традиционные христианские ценности. Он лично присутствует на торжественных богослужениях и поздравляет граждан страны с этим праздником. И благодаря таким ценностным установкам, Россия всегда будет единым государством, несмотря на многообразие религий в нашей стране», – акцентирует политолог.

    По ее словам, сейчас страна всему миру демонстрирует пример сплоченности и единства. И немалую роль в этом сыграла политика президента. «Ответственность за будущее государства, за его жителей – все это прослеживается в каждом шаге российского лидера», – поясняет эксперт.

    «И спецоперация, в данном случае, это тоже борьба за наше будущее. Будущее, где Россия – суверенное государство, которое всегда защищает свои национальные интересы и проводит независимую политику. Пока на Украине пытаются очернить Рождество, в нашей стране его проводят в кругу родных и близких, сохраняя все ценности государства», – заключила Линдигрин.

    Напомним, Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО. Как сообщил пресс-секретарь главы государства, мероприятие прошло в подмосковной резиденции президента. Отмечается, что в ходе встречи Путин подчеркнул, что это общение должно стать «ясным сигналом для чиновников о поддержке семей бойцов СВО».

    «Рождество – один из самых теплых праздников. Так же, как в России Новый год отмечают, и Рождество отмечают как семейный праздник. Может быть, он даже более семейный, чем Новый год. Он, повторяю, теплый, очень мягкий, душевный, один из самых любимых праздников в России», – цитирует Путина сайт Кремля.

    «В этот день хочется что-то доброе сказать друг другу, как-то поддержать друг друга. И православные христиане, а это большинство населения России, и представители других наших конфессий – наших традиционных, братских конфессий – поздравляют православных христиан. Так же, как и христиане поздравляют своих братьев – представителей других религий – в дни их праздников», – добавил он.

    Сам праздник глава государств встретил также в Ново-Огарево. Богослужение, на котором присутствовал президент, прошло в домовой церкви.

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