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Резиденция бывшего премьер-министра Японии сгорела в Токио
NHK: Резиденция бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки сгорела в Токио из-за палочки с благовониями
В резиденции экс-премьер-министра Японии Какуэя Танаки в японской столице днем в понедельник произошел пожар, в результате здание сгорело полностью, сообщил телеканал NHK.
По данным NHK, огонь охватил 800 квадратных метров, ликвидация пожара заняла два часа, к тушению привлекались 20 пожарных нарядов, передает РИА «Новости». В результате резиденция выгорела почти полностью, огонь также частично повредил одноэтажное здание на той же территории.
В момент происшествия в доме находились дочь Танаки Макико и ее супруг, никто не пострадал. Предположительно, пожар произошел из-за палочки с благовониями.
В 2019 году в Японии сгорел замок Сюри из наследия ЮНЕСКО.