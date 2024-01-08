Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.7 комментариев
В ЕС анонсировали обсуждение собственной военной миссии в Красном море
Стано: Евросоюз начинает обсуждение собственной военной миссии в Красном море
Евросоюз уже на этой неделе начнет обсуждение запуска собственной военной миссии в Красном море, заявил представитель главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.
Ожидается, что Боррель представит предложения о запуске отдельной военной миссии сообщества в Красном море, и страны ЕС смогут перейти к ее обсуждению, передает ТАСС.
Ранее Боррель заявлял, что ЕС будет принимать участие в операции США Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в Красном море.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем США нагнетают обстановку в Красном море.