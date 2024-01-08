Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.8 комментариев
Минобороны Израиля: В сектор Газа пропустили почти 200 грузовиков с гумпомощью
Израильские военные проверили и пропустили в сектор Газа почти 200 грузовиков с гуманитарной помощью
Почти 200 грузовиков с гуманитарной помощью были проверены и пропущены в сектор Газа в воскресенье, сообщил офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) при министерстве обороны страны.
«Сто тринадцать грузовиков перевозили продукты питания, остальные - воду, медикаменты и оборудование для временных укрытий», – приводит РИА «Новости» сообщение офиса.
Ранее сообщалось, что восемь палестинцев погибли в результате израильского авиаобстрела лагеря беженцев в центральной части сектора Газа.
Кроме того, правительство сектора Газа заявило, что Израиль с октября 2023 года сбросил на анклав более 45 тыс. ракет и бомб.