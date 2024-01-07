Путин исполнил желание девочки побывать на Байкале

В ходе поездки восьмилетняя Кристина познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Также девочка с семьей побывала в поселке Листвянка, Байкальском музее СО РАН и нерпинарии, где ей показали местных нерп.

В преддверии Нового года Путин посетил выставку «Россия» на ВДНХ, где принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Президент пообещал исполнить мечты трех детей, которые пожелали попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.

Путин 27 декабря созвонился с Никитой Мирошниченко из Костромской области, желание которого побывать в Эрмитаже он обещал исполнить. Также президент уже поговорил по телефону с девочкой Ксюшей, которая в рамках акции хотела попробовать себя в журналистике, спросил о ее стажировке и дал советы по поводу будущей профессии.