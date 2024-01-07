Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?2 комментария
В возрасте 20 лет умерла российская шорт-трекистка Анастасия Середа
Российская спортсменка Анастасия Середа в ночь на 7 января умерла в Уфе после инфекционного заболевания.
«Большую утрату понесла конькобежная семья – не стало Анастасии Середы», – сообщили в социальных сетях представители Союза конькобежцев России.
Организация выразила соболезнования родственникам спортсменки.
Тренер девушки Марина Яшина сообщила, что Середа попала в больницу месяц назад с инфекционным заболеванием.
«Мы все надеялись, что все будет нормально, но, к сожалению, вчера она умерла. Точный диагноз мне неизвестен», – передает ТАСС.
В Следственном комитете России сообщили, что спортсменка умерла из-за осложнений на фоне гриппа. Почувствовала недомогания она в конце 2023 года, потом наступило ухудшение состояния и ее положили в больницу.
«К сожалению, лучше ей не становилось, в какой-то момент впала в кому, а вчера ее не стало. Нам сказали, что у нее был грипп», – сообщили в пресс-службе СКР.