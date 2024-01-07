Госдеп США сообщил о помощи Турции в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке

Блинкен: Турция готова использовать связи для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

Tекст: Денис Тельманов

«Я думаю, они готовы, как и раньше, использовать имеющиеся связи, влияние, которое они имеют, отношения, которые у них есть с некоторыми важнейшими игроками в регионе, чтобы сделать все возможное для деэскалации и предотвращения распространения конфликта», – приводит словам Блинкена ТАСС.

По его оценкам, Турция «готова играть положительную, позитивную роль» в работе, которая будет вестись после завершения конфликта, а также «в попытках найти путь к устойчивому миру и безопасности».

Ранее сообщалось, что Блинкен обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фидани вопросы доставки российского и украинского продовольствия на мировые рынки.



