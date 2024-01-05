В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Собянин заявил об устранении последствий пожара на подстанции в Москве
В столице устранены последствия возгорания на электроподстанции «Россетей», которое произошло утром в четверг, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Последствия аварии на подстанции в Бескудниковском районе устранены, все дома запитали по постоянной схеме электроснабжения, написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Он добавил, что 20 бригад продолжают оставаться на дежурстве.
Пожар произошел утром 4 января, в нескольких домах временно была нарушена подача электричества. Часть зданий временно переводили на резервную схему питания.