  • Новость часаВС России за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удары по ВСУ
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    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    19 комментариев
    5 января 2024, 15:24

    Польша стала первой в Европе по тратам ВВП на военный бюджет

    Польша стала первой в Европе по тратам ВВП на военный бюджет
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польские власти оказались первыми среди стран Североатлантического альянса в Европе по тратам на оборону, сообщил Немецкий институт экономических исследований (IFO).

    Расходы Польши на военные нужды составляют 3,9% ВВП, на втором месте оказалась Греция (3%), на третьем – Эстония, передает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование IFO.

    По 2% тратят Финляндия, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Британия.

    НАТО требует от своих членов расходовать не меньше 2% ВВП на военные нужды, но только 10 стран военного блока достигли таких показателей.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил с главой польского МИД Радославом Сикорским необходимость поставки Киеву ракет большой дальности.

    4 января 2024, 14:52
    В Совфеде осудили призыв Польши бить дальнобойными ракетами по территории России

    Сенатор Константин Долгов: Глава МИД Польши Сикорский – сумасшедший

    В Совфеде осудили призыв Польши бить дальнобойными ракетами по территории России
    @ Joanna Geron/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского дать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для ударов по России говорит о том, что США взяли курс на наращивание агрессии вокруг российско-украинского конфликта, а не склоняются к переговорам, как указывалось ранее, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Сикорский обсудил активизацию военной помощи Украине с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

    «Боррель может налить Сикорскому, а также своим партнерам из Киева каталонское игристое вино. Больше ни Боррель, ни сам Сикорский ничего не могут. Они ничего решают ни в военном, ни в политическом планировании НАТО, ЕС и США. У них категория билетов не та. Поэтому сами по себе их обсуждения фантомных поставок Украине вооружения совершенно пусты», – указал Константин Долгов, член Совета Федерации, экс-зампостпреда РФ при ООН.

    «Однако мы все прекрасно понимаем, что такого рода заявления сделаны неслучайно – они демонстрируют, что американские кураторы ЕС и Польши после Нового года намерены брать курс на наращивание агрессии вокруг российско-украинского конфликта, как минимум – в плане риторики. И это несмотря на какие-то предыдущие сообщения, что на Западе начали склоняться к переговорам», – напомнил сенатор.

    «Ведь в последнее время на Западе стали звучать голоса в пользу переговоров с Россией. Там уже нет бравады. Они понимают, что на поле боя все для них проиграно. И многие эксперты, политики и часть общества это понимают довольно давно. Я лично знаю некоторых западных аналитиков, придерживающихся такой точки зрения. И тут США устами Боррелей и Сикорских начинают «подогрев» ситуации. Но это игра с огнем, и Запад должен это понимать», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно хочу сказать про Сикорского – он сумасшедший. Он был таким и раньше. И в должности главы МИД Польши, думаю, не изменится. Но у меня к нему один вопрос: где он намерен пережить удар возмездия, если мечты Сикорского сбудутся и Россия будет атакована ракетами с территории Европы? Все это удивительно, потому что даже во время холодной войны, даже в Карибский кризис в отношении СССР не было таких острых публичных заявлений со стороны Запада», – отметил парламентарий.

    «Каков должен быть наш ответ? Наращивать бомбардировки военной и стратегически важной инфраструктуры Украины. Чем ближе будет наша победа, тем Запад отчетливее начнет понимать, что переговоры с Москвой – единственный вариант. И тогда они задвинут этого Сикорского, чтобы на его место поставить дипломата, не замеченного в агрессивных заявлениях против России. И через него начнут отправлять Москве более миролюбивые сигналы», – резюмировал собеседник.

    Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудили дальнейшую военную помощь Украине и сошлись во мнении, что эту поддержку необходимо увеличить, в том числе за счет предоставления Киеву ракет дальнего радиуса действия и противовоздушных ракет, сообщает Deutsche Welle.

    Сикорский призвал ужесточить санкции так, чтобы Россия не могла производить новые вооружения с помощью полученных через реэкспорт компонентов, и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия «для уничтожения стартовых площадок и командных центров».

    В свою очередь агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) поддержит членов Североатлантического альянса – Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию – контрактом на приобретение до тысячи зенитных ракет с улучшенным наведением Patriot (GEM-T).

    Контракт на производство и поставку ракет был заключен с компанией COMLOG – совместным предприятием Raytheon и MBDA. Также в заявлении альянса отмечается, что европейское производство ракет GEM-T будет расширено.

    Закупка ракет для комплекса ПВО Patriot необходима союзникам, чтобы «укрепить свою воздушную оборону во время российской войны против Украины», подчеркивается в сообщении НАТО. «Увеличение производства боеприпасов – ключевой фактор для безопасности Украины и нашей собственной», – заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Ранее сообщалось, что Германия отказалась поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. При этом Владимир Зеленский заявлял, что Taurus нужны ВСУ, чтобы «разрушить Крымский мост».

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    4 января 2024, 05:28
    В Мариуполе обезвредили 2 тыс. неразорвавшихся снарядов и мин

    В Мариуполе за три месяца удалось обезвредить 2 тыс. неразорвавшихся снарядов и мин

    В Мариуполе обезвредили 2 тыс. неразорвавшихся снарядов и мин
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские саперы за три месяца обезвредили в Мариуполе и прилегающих к городу населенных пунктах две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, оставленных украинскими войсками.

    «За три последних месяца... саперы обезвредили две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, которые оставили после себя ВСУ», – сообщило Минобороны России, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что специалисты сводного отряда разминирования Вооруженных сил Российской Федерации осуществляет поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов в ежесуточном режиме.

    Перед выходом на поиск мин саперы надевают специальный костюм с усиленной кевларовой защитой, вес защитной амуниции достигает 30 кг. Обнаруженные боеприпасы вывозят на закрытый полигон и взрывают в глубокой яме – таким образом, чтобы самые опасные боевые элементы ушли в землю.

    Ранее морпехи ВСУ получили пожизненное за убийство 12 человек в Мариуполе. В приговоре суда речь идет о военнослужащих батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины.

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    3 января 2024, 06:59
    Губернатор Белгородской области объявил о ракетной опасности

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вновь объявил о ракетной опасности

    Губернатор Белгородской области объявил о ракетной опасности
    @ Chumakov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгороде запущена сирена ракетной опасности, сообщил Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков через несколько часов после предыдущей атаки ВСУ.

    «Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Точно такое же сообщение Гладков опубликовал накануне в 22 часа. После этого он сообщил, что на подлете к Белгороду были сбиты девять воздушных целей.

    При этом Минобороны России уточнило, что дежурными средствами ПВО над Белгородской областью были сбиты две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».


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    3 января 2024, 15:56
    Захарова отреагировала на призыв Польши поставить дальнобойные ракеты Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действием против собственной страны призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского поставить Киеву ракеты большей дальности.

    Захарова в своем Telegram-канале задала вопрос, смогут ли эти ракеты долетать до границ Польши, и напомнила о случаях прилета с территории Украины.

    Она с иронией отметила, что понимает, что выдающихся идей у Сикорского нет – только американские, но не до такой же степени, чтобы действовать против собственной страны.

    Ранее Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным пунктам в России.

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    3 января 2024, 03:06
    Минобороны: Бойцы «Запада» уничтожили группу ВСУ на купянском направлении

    Минобороны России сообщило, что бойцы группировки «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ на купянском направлении

    Минобороны: Бойцы «Запада» уничтожили группу ВСУ на купянском направлении
    @ Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты САУ «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

    «На купянском направлении в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скрытное выдвижение группы пехоты ВСУ в сторону российских позиций... По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» огнем из самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили военнослужащих из группы пехоты и две боевые машины пехоты ВСУ», – сообщило российское военное ведомство, передает РИА «Новости».

    Командир «Акации» с позывным «Жорик» рассказал, что артиллеристы поддержали парней из пехоты.

    «Наши «птички» обнаружили всех бойцов противника, и мы начали их методично накрывать. Враг в итоге не прошел», – рассказал «Жорик».

    Ранее Минобороны России сообщило, что над Белгородом 2 января 2024 года были сбиты оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и снаряды от реактивных систем залпового огня «Ольха».

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    3 января 2024, 18:03
    Слуцкий: Россия ответит ударом возмездия на любую атаку ее территории

    Tекст: Вера Басилая

    Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал удары возмездия, комментируя призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского поставить Украине дальнобойные ракеты.

    Слуцкий заявил, что если коллективный Запад даже помыслит пойти на поводу «истерической авантюры» Сикорского, Москва будет знать имена политических провокаторов, толкающих к Третьей мировой войне.

    «Именно такие сикорские, боррели и байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает», – написал политик в Telegram-канале.

    Он отметил, что все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить Россию, но у них ничего не выйдет, потому что на каждый удар Москва будет отвечать ударом возмездия.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действием против собственной страны призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского поставить Киеву ракеты большей дальности.

    Напомним, Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным пунктам в России.

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    3 января 2024, 04:48
    В СВО начали применять боевых роботов

    ТАСС: В СВО начали применять боевые роботы с подвижной пулеметной установкой

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе специальной военной операции на Украине российские военные применяют боевые роботы, в том числе наземные роботизированные платформы БР-2 с подвижной пулеметной установкой, БРГ-1 для эвакуации раненых и «Минер БР-1» для минирования.

    «Роботизированные платформы БР-2, БРГ-1 и «Минер БР-1» успешно применяются на двух направлениях спецоперации – это южнодонецкое и запорожское направления», – сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора НПП «Герань» Олега Жукова.

    Агентство отмечает, что роботизированная платформа БР-2 используется в зоне спецоперации штурмовыми отрядами Вооруженных сил России. Для дистанционного минирования территорий российские войска применяют комплекс «Минер БР-1».

    Также в зоне СВО применяется робот для эвакуации раненых и подвоза снабжения БРГ-1.

    Ранее президент России Владимир Путин оценил развитие робототехники в России. По словам президента, сферы применения роботов в России есть, но робототехника пока развита в недостаточной степени.

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    3 января 2024, 23:51
    Экс-депутат Рады: Ракета поразила украинскую мастерскую беспилотников

    Экс-депутат Рады Игорь Луценко сообщил, что ракета поразила украинскую мастерскую беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракета попала в здание мастерской на Украине, где разрабатывают и модернизируют беспилотники, сообщил бывший депутат Рады военнослужащий ВСУ Игорь Луценко.

    «В здание нашей мастерской, где работают наши специалисты (разработка новых решений в сфере БПЛА, улучшение и модернизация, ремонт и т. д.), прилетела ракета», – приводит ТАСС заявление Луценко.

    По словам экс-депутата, объем материального ущерба уточняется.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.

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    2 января 2024, 19:51
    РВСН завершили перевооружение мобильной группировки с «Тополей» на «Ярсы»

    Минобороны: РВСН завершили перевооружение мобильной группировки с «Тополей» на «Ярсы»

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершили перевооружение мобильной группировки с ПГРК «Тополь» на новейшие «Ярсы», сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что переоснащение РВСН с «Тополей» на «Ярсы» завершено перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области, передает РИА «Новости».

    В Минобороны также заявили, что остались полки, на вооружении которых находится «Тополь-М» с достаточным эксплуатационным ресурсом, их перевооружат после 2025 года.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РВСН завершили перевооружение на современный ракетный комплекс «Авангард» и продолжают оснащение комплексом «Ярс».

    Президент России Владимир Путин отметил, что роль ядерной триады резко увеличилась ввиду условий меняющегося характера военных угроз в России.

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    3 января 2024, 15:08
    Глава МИД Польши призвал передать Украине дальнобойные ракеты

    Глава МИД Польши Сикорский призвал передать Украине дальнобойные ракеты

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным центрам в России.

    Сикорский в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что Запад должен ответить на последнее «нападение» на Украину, и поставить Киеву ракеты большой дальности, чтобы уничтожить стартовые площадки и командные центры в России, передает РИА «Новости».

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства, чтобы «разрушить» Крымский мост.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом, и подчеркнул что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется»..

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    3 января 2024, 22:08
    В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

    В Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.

    О воздушной тревоге на Украине сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в разное время, последний был зафиксирован в Сумской области в 21.54 мск.

    Ранее сообщалось, что на одном из предприятий на окраине Снигиревки Николаевской области прогремело несколько взрывов. При этом, по данным СМИ, воздушная тревога в Николаевской области объявлена не была.


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    3 января 2024, 03:26
    Ростех сообщил о завершении испытаний гусеничной версии ЗРПК «Панцирь»

    Ростех сообщил о завершении испытаний новейшей версии ЗРПК «Панцирь» на гусеничном шасси

    Tекст: Денис Тельманов

    Испытания модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» подходят к концу, машина соответствует требованиям Минобороны России, сообщила госкорпорация Ростех.

    «Проведенные проверки показали соответствие комплекса требованиям, предъявляемым Министерством обороны России», – приводит заявление Ростеха ТАСС.

    Отмечается, что испытания проводит Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, которое входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации.

    По данным ТАСС, «Панцирь-СМ-СВ» предназначен для прикрытия Сухопутных войск, от базовой версии отличается тем, что установлен на новое гусеничное шасси.

    Благодаря гусеницам комплекс сможет сопровождать и прикрывать объекты от ударов с воздуха на марше по снегу и бездорожью.

    Кроме того, новый «Панцирь» имеет два типа зенитных управляемых ракет и обладает увеличенной зоной поражения.

    «Появление в войсках ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» намного повысит возможности ПВО на малых высотах и в ближней зоне», – подчеркивается в сообщении.

    Ранее сообщалось, что «Панцирь» прошел доработки, которые позволили повысить эффективность работы по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), «сложным» снарядам и ракетам большой дальности.

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    4 января 2024, 05:07
    Российские военные девять раз срывали попытки ротации ВСУ

    Российские военные артиллерийским огнем девять раз срывали попытки ВСУ ротировать войска

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские артиллеристы за сутки девять раз не дали украинским войскам провести ротацию на южнодонецком направлении.

    «В течение суток артиллерийским огнем сорваны девять попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного», – рассказал РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

    По словам Гордеева, ВСУ в ходе обстрелов потеряли три единицы автомобильной техники, три пункта временной дислокации, полевой склад боеприпасов и до 115 военнослужащих убитыми и ранеными.

    Кроме того, бомбардировочная авиация, реактивная и ствольная артиллерия российских войск поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной украинских бригад в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Урожайного и Золотой Нивы, сообщил Гордеев.

    Ранее экс-депутат Рады Игорь Луценко сообщил, что ракета поразила украинскую мастерскую, в которой разрабатывали и модернизировали беспилотники.

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    3 января 2024, 05:13
    Штурмовики Су-25 нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на донецком направлении

    Штурмовики Су-25 нанесли неуправляемыми ракетами удар по опорным пунктам ВСУ на донецком направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Штурмовики Су-25 Воздушно-космических Сил России поразили неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8 опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины на донецком направлении, сообщили в Минобороны России.

    «Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС поразили опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении», – приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

    В военном ведомстве уточнили, что удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте – 25 метров.

    После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. При этом все намеченные цели были успешно поражены, подчеркнули в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что разведчики группировки «Запад» с помощью FPV-дрона уничтожили на купянском направлении бронеавтомобиль ВСУ, который двигался вдоль лесополосы.

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    3 января 2024, 06:46
    В ВСУ под Артемовском обнаружилась нехватка боеприпасов советского образца

    Российский военный рассказал, что ВСУ под Артемовском не хватает боеприпасов советского образца

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска на участке фронта под Артемовском испытывают нехватку боеприпасов советского образца, из-за чего вынуждены применять поставленные странами НАТО кассетные снаряды по укрепленным российским позициям либо менее эффективные FPV-дроны, рассказал командир группы спецназа «Южной» группировки российских войск с позывным «Альф».

    «Противник себя ведет не так уверенно, как полгода назад, потому что заметно ощущается недостаток боеприпасов. Работают зачастую кассетными боеприпасами, но блиндажи они пробить не могут, то есть по пехоте на маршруте, по открытой, незащищенной – да, оно работает, но если она находится в укреплениях – толку от этого не будет», – приводит РИА «Новости» слова «Альфа».

    По словам командира, ВСУ на данном направлении активно применяют FPV-дроны, из-за этого российские разведчики на этом участке выдвигаются только ночью и малыми группами.

    Он добавил, что группы выдвигаются на неделю – именно на такой период можно обеспечить себя едой и водой. При этом в этот момент вернувшиеся с задачи бойцы восстанавливаются.

    Ранее оператор FPV-дрона с позывным «Архитектор» рассказал, что разведчики группировки «Запад» с помощью дрона уничтожили бронеавтомобиль ВСУ под Купянском.

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    Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта

    Польша призвала дать Киеву ракеты дальнего радиуса действия «для уничтожения стартовых площадок и командных центров» в России. Такие угрозы Варшавы – это игра с огнем, предупреждают в Москве. По мнению экспертов, реализация польских планов приведет к полноценной войне НАТО против России. Какую тенденцию в политике Запада отражает призыв МИД Польши и что в этой связи нужно делать России? Подробности

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    Армения и Грузия показали парадоксальное отношение к России

    Одной из главных политических особенностей 2023 года на кавказском направлении стало нестандартное поведение двух государств в отношении России. Армении, которая взяла курс на разрыв отношений с Москвой – и Грузией, которая сделала все, чтобы сохранить торговлю с Россией. А ведь казалось, что все должно было быть наоборот. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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