Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.13 комментариев
Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Киеву ракет большой дальности
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Польши Радославом Сикорским поставки Украине дальнобойных ракет
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским необходимость активизации военной помощи Украине и поставку ракет большой дальности.
«Мы согласились с необходимостью усилить нашу военную поддержку Украины, в том числе с помощью ракет большой дальности и зенитных ракет», – приводит ТАСС сообщение Борреля в его микроблоге.
Глава европейской дипломатии добавил, что на встрече также обсуждалось усиление мер борьбы с обходом антироссийских санкций, чтобы «значительно возросший европейский экспорт» в третьи страны не был реэкспортирован в Россию.
Ранее сообщалось, что Германия отказалась поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства, чтобы «разрушить Крымский мост».
В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным центрам в России.