Путин наградил почетными грамотами сотрудников НИИ им. Склифосовского

Tекст: Валентина Григоренко

Соответствующий указ публикован на портале официального опубликования правовых актов. В указе говорится, что старшего научного сотрудника НИИ им. Н. В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы Сергея Игоревича необходимо наградить почетной грамотой президента РФ за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, передает РИА «Новости».

Кроме того, российский лидер наградил заведующих отделениями Марата Сагирова и Лайлу Хамидову.

Отмечается, что за заслуги в развитии отечественной культуры и добросовестную работу благодарность президента объявлена замдиректора театра «Ленком Марка Захарова» Дмитрию Кудряшову.

В указе уточняется, что за заслуги в области культуры и спорта благодарность также объявлена вице-президенту Континентальной хоккейной лиги Алексею Анисимову.

Ранее Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени гендиректора ДОМ.РФ, бывшего министра спорта Виталия Мутко.