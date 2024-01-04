Запашный сообщил о смерти известного КВНщика Станислава Агафонова

Политолог: Год семьи готовит российским семьям целый комплекс мер поддержки

Политолог Линдигрин: Практика показывает, что политика президента России в части демографии приносит свои плоды

Tекст: Олег Исайченко

«Нет никаких сомнений в том, что Год семьи даст положительные результаты как для страны в целом, так и для каждой отдельной семьи. Во-первых, продолжится реализация уже принятых мер поддержки. Во-вторых, будет разработана дополнительная целевая помощь, направленная на отдельные нуждающиеся категории. В-третьих, мы увидим проектную деятельность, направленную не столько на финансирование, сколько на комплексное развитие семьи», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

«Ярким тому примером являются такие инициативы, как «Это у нас семейное» или «Всей семьей», в которых могут принять участие абсолютно все семьи. В этом контексте можно также с уверенностью сказать, что демографическая политика президента Путина действительно работает», – добавляет собеседница.

«Мы видим, что в России очень низкий уровень детской и материнской смертности. Каждый год строится много новых детсадов, школ, спорткомплексов. Количество многодетных семей за пять лет увеличилось больше чем на четверть. За прошлый год в стране 1,9 млн семей использовали маткапитал, а более 800 тысяч получили его», – приводит пример аналитик.

«Еще почти 400 тыс. семей взяли семейную ипотеку и решили благодаря ей жилищные проблемы. Все эти достижения каждой конкретной семьи были бы просто невозможны без нацпроекта «Демография», который работает с 2019 года», – убеждена эксперт.

«Не вызывает сомнений и тот факт, что сейчас Россия стала настоящим оплотом традиционных семейных ценностей на мировой арене. И во многом это сделано благодаря политике Владимира Путина. Вопреки пропаганде западных стран, фактически извращающих сегодня само понятие семьи, Россия оберегает свои нравственные устои», – акцентирует спикер.

«Традиционные семейные ценности находятся буквально в основе, фундаменте Российского государства. И об этом в том числе говорят сами граждане. Каждая национальность, проживающая в России, каждая традиционная конфессия – приверженцы семейных ценностей», – заключила Линдигрин.

Напомним, 2024 год в России объявлен Годом семьи. Как говорится в подписанном главой государства документе, это сделано «в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

В своем новогоднем обращении президент Владимир Путин пожелал российским семьям всего самого доброго, он отметил, что вместе народ России обеспечит уверенное развитие Отечества.

«Дорогие друзья, в любые времена встреча Нового года – это и светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Наступающий 2024-й объявлен в нашей стране Годом семьи, а настоящая большая семья – это безусловно та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение к друг другу. Именно из такого родства всех поколений, любви к отчему дому рождается, воспитывается преданность своему Отечеству», – сказал Путин в новогоднем обращении.