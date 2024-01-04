Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.13 комментариев
Запашный сообщил о смерти известного КВНщика Станислава Агафонова
Гендиректор Большого Московского цирка Эдгар Запашный сообщил о смерти известного КВНщика Станислава Агафонова
Автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов умер в возрасте 40 лет, сообщил гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный.
«Умер Станислав Агафонов – один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе «Сборной Большого Московского цирка», – написал Запашный в своем Telegram-канале.
Он добавил, что «буквально недавно вспоминал теплыми слова Станислава, так как было приятно работать с ним».
«Покойся с миром, дорогой Стас», – заключил Запашный.
По данным РИА «Новости», Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды «Байкал». В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН в качестве художественного руководителя команды «Раисы».
Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года в возрасте 54 лет умер украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским.
Свою известность шоумен приобрел после участия в играх команд КВН, таких как команда КВН ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ, Сборная XX века.