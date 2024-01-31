Эксперт объяснил отказ ЦИК пригласить наблюдателей от ОБСЕ на выборы президента

Названы главные вызовы для России в борьбе с иностранным вмешательством

Политолог Чеснаков: Первоочередная задача для России – обезопасить от вмешательства президентскую кампанию

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Резкое усиление борьбы с иностранным вмешательством в выборы и во внутренние дела – это, безусловно, тренд для политики многих развитых государств в мире. Сегодня страны пересматривают свои подходы к организации противодействия иностранному вмешательству. Создают новые институты. И для России, как для одной из первых начавшей эту работу, есть сразу несколько вызовов. Главное: государственные структуры и общественные организации по изучению, анализу и борьбе с вмешательством извне необходимо создавать надолго, речь идет о десятках лет. Попытки повлиять на наши выборы не прекратятся – их нужно фиксировать и уметь предотвращать», – подчеркнул Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

«Вмешательство – это не просто давление, а организация воздействия – мягкого или жесткого, которое способно помешать государству в реализации своих целей и в отстаивании своих интересов и интересов своих граждан. Такое вмешательство ставит страну под мягкий контроль влияющей державы. Поэтому в разных странах мира – США, России, Китае, Австралии, Канаде, Великобритании, Франции – озабочены проблемами иностранного вмешательства. И это не потому, что у них что-то произошло в политике, а потому, что для каждой страны сформировалось огромное количество новых угроз – технологического, цифрового, культурного характера», – указал он.

«Наиболее опасные вызовы – это в первую очередь цифровые технологии и искусственный интеллект (ИИ). В этой связи очень показательна статья директора ЦРУ Уильяма Бернса, в которой он рассказывает о том, как его управление организует механизмы шпионской деятельности, и где он прямо говорит о технологиях, связанных с развитием ИИ. Также для России возникают вызовы в сфере коммуникаций. Уже сломаны многие прежние социальные границы – мессенджеры, различные способы электронной связи создают совершенно другое пространство, которое государство не контролирует», – напомнил эксперт.

«Именно с этим связано давление государств по всему миру на соцсети. Именно с этим связаны те решения, которые были приняты в последнее время в Европе по постановке цифровых площадок под контроль регуляторов. Другими словами, государства стали заложниками новых технологических укладов – они прямо оказываются под ударом этих укладов. И тут нужно учитывать важный момент: государства не могут выстроить системы контроля за такими технологиями даже за 10 лет. Это подразумевает не просто подготовку группы людей и создание какого-то центра или института. Тут необходима системное обучение специалистов, которые знают законодательство, технологии, тренды и осознают, как реагировать на тот или иной сценарий», – детализировал аналитик.

«Кстати, большинство стран мира, и Россия в числе первых, сейчас особенно озабочены попытками вмешательства в избирательные процессы. Озабоченность на Западе усилилась в 2016 году со скандала из-за якобы российского вмешательства в президентские выборы в США. Но по большому счету многие избирательные кампании, которые проходили раньше в странах Африки, в Латинской Америке, в Азии, да и в Европе, часто оказывались связаны с попытками вмешательства со стороны тех же США, либо своих соседей», – добавил спикер.

«Первоочередная задача для России по этому направлению – обезопасить себя от вмешательства во все процессы, касающиеся президентской электоральной кампании. А в перспективе задачи глобальные: нужно заниматься изучением борьбы с разного рода механизмами информационной, технологической и культурной экспансии. Потому что продукты в этих сферах могут мягко менять представления в обществе о текущей ситуации в политике, в жизни социума», – резюмировал Чеснаков.

Во вторник Центр политической конъюнктуры при поддержке комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ провел круглый стол «Государство. Суверенитет. Цивилизационные войны. Вызовы XXI века».

В обсуждении приняли участие эксперты из ВЦИОМ, ФоРГО, МГИМО, ВШЭ, МГУ, РАНХиГС, Института США и Канады РАН. Центральной темой дискуссии стала стратегическая перспектива возможных вызовов для суверенитета, связанных с ними линий противостояния между государствами и возможных институциональных ответах на новые риски и угрозы.

Как отметил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, сегодня очевиден «глобальный масштаб противостояния и его мировоззренческий характер».

Эксперты обсудили как актуальные вызовы для суверенитета, так и долгосрочные тенденции, которые будут определяющими для выстраивания государствами собственных механизмов защиты и поддержания устойчивости.

В частности, член ЦИК РФ Игорь Борисов отметил, что анализ попыток вмешательства в текущую электоральную кампанию ставит вопрос о необходимости разработки предложений по новым инструментам обеспечения избирательных прав граждан. Среди долгосрочных вызовов эксперты обратили внимание на экологическую проблематику, демографические проблемы, риски в социо-гуманитарной и культурной сферах (включая проблему размывания идентичностей и вызов «двойной лояльности»), технологические изменения.

Особо были отмечены риски в гуманитарной сфере. Эксперты обратили внимание на необходимость системной работы по защите культурного и образовательного суверенитета. При этом в ходе дискуссии была отмечена тенденция на усиление глобального противостояния и качественное изменение характера взаимодействия участников международных отношений, которое ведет к росту рисков и неопределенности.

Среди прогнозируемых рисков в том числе повышение вероятности крупных войн и иных форм агрессивного противостояния между крупными государствами.

Между тем председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил: для достижения целей национального развития у государства должна быть собственная стратегия, которая прежде всего должна учитывать интересы граждан и вопросы безопасности.

По его словам, адекватно работающая политическая система обеспечивает качество государственного управления, что «непосредственно влияет на достижение задач». Эксперт также особо отметил, что «патриотизм не должен быть номинальным». «Номинальный патриотизм – это одна из самых главных опасностей для настоящего патриотизма. Есть еще квасной патриотизм, футбольный патриотизм», – добавил Костин.