На съезде Движения Первых назвали победителей всероссийского конкурса «Премия Первых»

На съезде Движения Первых наградили победителей всероссийского конкурса «Премия Первых»

Конкурс «Премия Первых» проходил в четыре этапа: подача заявки, проверка номинантов в каждом регионе «Летучими командами» – группами детей, родителей и педагогов, которые лично знакомились с проектами, народное онлайн-голосование и выбор победителей жюри Экспертной и Детской дирекцией. В состав Экспертной дирекции вошли представители экспертного совета Движения Первых и Роскачества. Участниками Детской дирекции стали 47 ребят из 29 регионов страны, в том числе от Донецкой и Луганской народных республик, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый заместитель председателя правления Движения Первых Наталия Мандрова наградила победителей и лауреатов конкурса «Премия Первых». Она поблагодарила участников движения за активность и неравнодушие в течение первого года работы, а также отметила, что Движение Первых состоялось именно благодаря детским инициативам и поддержке всего общества.

В номинацию «Развитие» вошли проекты и места, направленные на образование и развитие детей. Победу одержал проект «Тест-драйв IT-профессий» от VK Education. Также жюри высоко оценили всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке и студию творческого мышления YOUMEDIA в Санкт-Петербурге.

В номинации «Досуг» рассматривались проекты и места для отдыха и развлечения детей и молодежи. Победителем стал исторический парк «Россия – моя история» в Твери, а лауреатами – культурно-просветительский проект Политехнического музея «Университет детей» в Москве и экскурсии на Истринской сыроварне Олега Сироты в Истре.

В номинации «Здоровый образ жизни» вошли проекты, направленные на здоровый образ жизни и спортивное развитие детей. Первое место занял экстрим-парк «Урам» в Казани. Лауреатами стали детско-юношеская спортивная школа «Киселевские тигры» в Киселевске и РО ВОО «Федерация Лазертага России» в Саратове.

В специальной номинации «Работодатель Первых» рассматривались организации, которые предоставляют возможность официального трудоустройства для лиц в возрасте от 14 до 17 лет. Главной детской премии страны был удостоен проект «Лагерь моего двора» в Заинске.

Работа «Летучих команд» также не осталась не отмеченной. В рамках проекта проходил конкурс «Предложено Первыми». Команды должны были придумать свою номинацию и предложить победителя в ней. Среди более 300 коллективов победителем стала команда из Краснодарского края, в которую входят шесть детей, двое родителей и педагог. Они предложили учредить номинацию «Сердце города», так как в каждом городе есть место, которое по праву можно назвать его сердцем. Победителем в родном городе они выбрали парк «Краснодар», который жители любят за необычность и красоту.