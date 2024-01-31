До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.6 комментариев
На съезде Движения Первых назвали победителей всероссийского конкурса «Премия Первых»
На съезде Движения Первых наградили победителей всероссийского конкурса «Премия Первых»
Победителями и лауреатами всероссийского конкурса «Премия Первых» стали десять проектов из Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Владивостока и других городов. Это конкурс, в котором участники движения оценивают проекты, направленные на всестороннее развитие детей и молодежи, и выбирают достойных всероссийского признания.
Конкурс «Премия Первых» проходил в четыре этапа: подача заявки, проверка номинантов в каждом регионе «Летучими командами» – группами детей, родителей и педагогов, которые лично знакомились с проектами, народное онлайн-голосование и выбор победителей жюри Экспертной и Детской дирекцией. В состав Экспертной дирекции вошли представители экспертного совета Движения Первых и Роскачества. Участниками Детской дирекции стали 47 ребят из 29 регионов страны, в том числе от Донецкой и Луганской народных республик, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первый заместитель председателя правления Движения Первых Наталия Мандрова наградила победителей и лауреатов конкурса «Премия Первых». Она поблагодарила участников движения за активность и неравнодушие в течение первого года работы, а также отметила, что Движение Первых состоялось именно благодаря детским инициативам и поддержке всего общества.
В номинацию «Развитие» вошли проекты и места, направленные на образование и развитие детей. Победу одержал проект «Тест-драйв IT-профессий» от VK Education. Также жюри высоко оценили всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке и студию творческого мышления YOUMEDIA в Санкт-Петербурге.
В номинации «Досуг» рассматривались проекты и места для отдыха и развлечения детей и молодежи. Победителем стал исторический парк «Россия – моя история» в Твери, а лауреатами – культурно-просветительский проект Политехнического музея «Университет детей» в Москве и экскурсии на Истринской сыроварне Олега Сироты в Истре.
В номинации «Здоровый образ жизни» вошли проекты, направленные на здоровый образ жизни и спортивное развитие детей. Первое место занял экстрим-парк «Урам» в Казани. Лауреатами стали детско-юношеская спортивная школа «Киселевские тигры» в Киселевске и РО ВОО «Федерация Лазертага России» в Саратове.
В специальной номинации «Работодатель Первых» рассматривались организации, которые предоставляют возможность официального трудоустройства для лиц в возрасте от 14 до 17 лет. Главной детской премии страны был удостоен проект «Лагерь моего двора» в Заинске.
Работа «Летучих команд» также не осталась не отмеченной. В рамках проекта проходил конкурс «Предложено Первыми». Команды должны были придумать свою номинацию и предложить победителя в ней. Среди более 300 коллективов победителем стала команда из Краснодарского края, в которую входят шесть детей, двое родителей и педагог. Они предложили учредить номинацию «Сердце города», так как в каждом городе есть место, которое по праву можно назвать его сердцем. Победителем в родном городе они выбрали парк «Краснодар», который жители любят за необычность и красоту.