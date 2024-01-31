Стоимость нефти снизилась на фоне укрепления доллара

Эксперт назвал цели слухов об «отставке» Залужного

Политолог Скачко: Вброс с отставкой Залужного организован для демонстрации бессилия Зеленского

Tекст: Илья Абрамов

«Шумиха с «отставкой» Залужного – однозначный сигнал Зеленскому со стороны западных стран о том, что покровители недовольны украинским руководством. Вот они и организовали вброс, чтобы показать – Зеленский не в силах даже уволить своего главного конкурента. Что может быть лучшим предупреждением, чем демонстрация недееспособности», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«В стране, где нет ресурсов для принятия самостоятельных решений, все шаги согласовываются с внешними кураторами. Так что мы видим очередную часть политических игрищ Запада, для которого Зеленский и Залужный, по сути, равнозначны. То есть все находится под непрерывным контролем и каждое действие направлено на попытку достичь собственных целей», – заключил собеседник.

Накануне украинские СМИ и чиновники сообщили об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждал, что Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ, но документ не обнародован из-за «консультаций с зарубежными партнерами».

Минобороны Украины на этом фоне опубликовало в своем Telegram-канале сообщение: «Нет, это неправда». При этом в публикации не называется имя Залужного. Информацию также опроверг пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. «Точно нет. Президент не увольнял главкома», – сказал он. Зеленский в своем ежедневном вечернем видеообращении не упоминал Залужного.

Позже украинские СМИ раскрыли детали личной встречи Зеленского с Залужным. По их данным, Зеленский предложил главкому подать в отставку. Залужный в ответ сказал, что «это право Верховного главнокомандующего – решать, c кем ему работать». При этом рапорт об отставке он писать отказался и «не намерен этого делать». СМИ отмечают, что для снятия Залужного с должности указом президента нужно представление министра обороны Рустема Умерова.

Зеленский при этом не предложил Залужному другой значимой должности: речь шла «только о статусе помощника или советника», пишут украинские издания. По информации СМИ, потенциальная отставка главкома ВСУ планируется в рамках кадровых изменений в командовании вооруженных сил и политическом руководстве страны.

Залужный стал главкомом ВСУ в 2021 году. Публичное обострение отношений между ним и Зеленским началось в середине прошлой осени. Причиной тому стало эссе Залужного в The Economist, где он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и, как следствие, перехода к «позиционной фазе войны». Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе. Тот позднее отказался от слов о патовой ситуации на фронте, но напряжение между главой государства и главнокомандующим осталось.