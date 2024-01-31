В Аргентине загорелся нацпарк из списка ЮНЕСКО с деревьями-долгожителями

В Аргентине на площаде 2 тыс. га загорелся включенный в список ЮНЕСКО нацпарк Лос-Алерсес с деревьями-долгожителями

Tекст: Денис Тельманов

«Сегодня были продолжены работы в семи секторах с лесным пожаром, который к сегодняшнему дню затронул около 2 000 га. Огонь остается активным на всех фронтах», – приводит ТАСС заявление руководства парка.



Отмечается, что в тушении пожара, который начался еще 25 января, задействованы почти 350 человек, три вертолета, три самолета, а также БПЛА и другая техника. При этом работу пожарных осложняет повышение температуры и сильный ветер.

Основу нацпарка составляют деревья фицройя, которые, согласно ЮНЕСКО, являются одними из самых долгоживущих деревьев в мире и находятся под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что крупнейшем в Германии парке развлечений «Европа-парк» близ немецкого города Рутс в федеральной земле Баден-Вюртемберг произошел пожар.