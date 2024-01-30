Нетаньяху отказался вывести войска из Газы и освободить палестинцев

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Израиль не выведет войска из Газы до полной победы

Tекст: Вера Басилая

Нетаньяху, комментируя сообщения о возможности новой сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС, подчеркнул, что Израиль не завершит войну до полного уничтожения всех «палестинских боевиков» и возвращения заложников, передает ТАСС.

Премьер Израиля добавил, что ЦАХАЛ не будет выведен, а также тысячи террористов-заключенных не будут освобождены. «Всего этого не случится. А что случится? Полная победа», – заявил Нетаньяху.

Ранее СМИ сообщили, что сделка между ХАМАС и Израилем может включать перемирие в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан.

До этого стало известно, что палестинское движение получило предварительное предложение по освобождению заложников, согласованное в ходе переговоров с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже.