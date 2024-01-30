Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.5 комментариев
Нетаньяху отказался вывести войска из Газы и освободить палестинцев
Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Израиль не выведет войска из Газы до полной победы
Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа и не будет освобождать тысячи палестинцев из тюрем, военная операция в анклаве будет идти «до полной победы», заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в израильском поселении Эли на Западном берегу реки Иордан.
Нетаньяху, комментируя сообщения о возможности новой сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС, подчеркнул, что Израиль не завершит войну до полного уничтожения всех «палестинских боевиков» и возвращения заложников, передает ТАСС.
Премьер Израиля добавил, что ЦАХАЛ не будет выведен, а также тысячи террористов-заключенных не будут освобождены. «Всего этого не случится. А что случится? Полная победа», – заявил Нетаньяху.
Ранее СМИ сообщили, что сделка между ХАМАС и Израилем может включать перемирие в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан.
До этого стало известно, что палестинское движение получило предварительное предложение по освобождению заложников, согласованное в ходе переговоров с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже.