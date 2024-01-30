В ХАМАС подтвердили получение согласованного предложения по заложникам

В ХАМАС подтвердили получение согласованного в Париже предложения по заложникам

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что в данный момент ХАМАС изучает полученное предложение, передает ТАСС.

Также Хания отметил, что приоритетом для ХАМАС при выработке ответа на парижское соглашение остается «немедленное прекращение агрессии». А также то, что «вывод оккупационных войск» за пределы сектора Газа и что движение готово рассмотреть только те инициативы, которые смогут обеспечить выполнение данных условий.

По его словам, руководство движения обсудит достигнутое в Париже предварительное соглашение в Каире.

Ранее на канале Al Arabiya заявили, что Израиль может договориться с радикальным палестинским движением ХАМАС и вывести войска из основных городов сектора Газа.