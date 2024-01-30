Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.4 комментария
В ХАМАС подтвердили получение согласованного предложения по заложникам
В ХАМАС подтвердили получение согласованного в Париже предложения по заложникам
Палестинское движение ХАМАС получило предварительное предложение по освобождению заложников, согласованное в ходе переговоров с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже, сообщил глава политбюро движения Исмаил Хания.
Уточняется, что в данный момент ХАМАС изучает полученное предложение, передает ТАСС.
Также Хания отметил, что приоритетом для ХАМАС при выработке ответа на парижское соглашение остается «немедленное прекращение агрессии». А также то, что «вывод оккупационных войск» за пределы сектора Газа и что движение готово рассмотреть только те инициативы, которые смогут обеспечить выполнение данных условий.
По его словам, руководство движения обсудит достигнутое в Париже предварительное соглашение в Каире.
Ранее на канале Al Arabiya заявили, что Израиль может договориться с радикальным палестинским движением ХАМАС и вывести войска из основных городов сектора Газа.