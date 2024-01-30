Al Arabiya: Израиль может договориться с ХАМАС о выводе войск из сектора Газа

Tекст: Александра Юдина

По словам палестинского источника, есть предварительное согласие по поводу деталей первой фазы новой сделки по обмену заложниками и заключенными между ХАМАС и Израилем, передает ТАСС.

Более того, согласно условиям сделки, Израиль должен вывести военных из городов сектора Газа для их размещения на пограничных пунктах.

Информатор Al Arabiya добавил, что при достижении договоренностей ХАМАС будет ежедневно освобождать одного израильского заложника в обмен на 30 палестинцев, содержащихся в тюрьмах еврейской страны.

Уточняется, что третья фаза сделки будет включать освобождение захваченных радикалами израильских офицеров.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо закрыть границу между Египтом и сектором Газа для того, чтобы в анклав не попадало оружие, которое использует палестинское движение ХАМАС.

