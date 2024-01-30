Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.4 комментария
СМИ спрогнозировали срок перемирия между ХАМАС и Израилем
Sky News Arabia: Сделка между ХАМАС и Израилем может включать перемирие на время Рамадана
Сделка между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем может включать перемирие в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает телеканал Sky News Arabia.
По информации источников, сделка «включает перемирие в секторе Газа в течение месяца Рамадан» – в этом году он выпадает на 11 марта – 9 апреля, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что палестинское движение получило предварительное предложение по освобождению заложников, согласованное в ходе переговоров с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже.