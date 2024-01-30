Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.0 комментариев
В Совфеде предложили ввести ограничения для маркетплейсов
Forbes: В Совфеде предложили ограничить долю маркетплейсов на рынке 25% для аренды ПВЗ
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов рассказал о готовности законопроекта, который ограничивает открытие новых пунктов выдачи для маркетплейсов и предусматривает меры в отношении тех маркетплейсов, чья доля в онлайн-продажах превышает 25%.
Кутепов сообщил Forbes, что законопроектом предлагается установить для маркетплейсов лимит в 25% от объема всех онлайн-продаж товаров за предыдущий финансовый год. Соответствующая инициатива изложена в письме члена Совета Федерации помощнику президента Максиму Орешкину.
Аналогичные ограничения, как уточняет издание, действуют для офлайновых продуктовых сетей, которым запрещено покупать или арендовать новые площади, если на них приходится от 25% товарооборота в регионе, городе, муниципальном районе или округе. При этом для ретейлеров данное ограничение заморожено с июня 2022 года и до конца 2024-го, чтобы они могли занимать площади ушедших иностранных компаний.
Ранее в ФАС обратили внимание, что маркетплейсы Wildberries и Ozon заняли доминирующее положение на рынке.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему именно эти маркетплейсы вырвались далеко вперед своих конкурентов и чем грозит интерес к ним ФАС.