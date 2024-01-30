В Совфеде предложили ввести ограничения для маркетплейсов

Forbes: В Совфеде предложили ограничить долю маркетплейсов на рынке 25% для аренды ПВЗ

Tекст: Ольга Никитина

Кутепов сообщил Forbes, что законопроектом предлагается установить для маркетплейсов лимит в 25% от объема всех онлайн-продаж товаров за предыдущий финансовый год. Соответствующая инициатива изложена в письме члена Совета Федерации помощнику президента Максиму Орешкину.

Аналогичные ограничения, как уточняет издание, действуют для офлайновых продуктовых сетей, которым запрещено покупать или арендовать новые площади, если на них приходится от 25% товарооборота в регионе, городе, муниципальном районе или округе. При этом для ретейлеров данное ограничение заморожено с июня 2022 года и до конца 2024-го, чтобы они могли занимать площади ушедших иностранных компаний.

Ранее в ФАС обратили внимание, что маркетплейсы Wildberries и Ozon заняли доминирующее положение на рынке.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему именно эти маркетплейсы вырвались далеко вперед своих конкурентов и чем грозит интерес к ним ФАС.