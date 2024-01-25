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    25 января 2024, 12:00 • Экономика

    Доминирование Wildberries и Ozon потребовало вмешательства властей

    Доминирование Wildberries и Ozon потребовало вмешательства властей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Маркетплейсы Wildberries и Ozon заняли доминирующее положение на рынке, посчитали в ФАС. Ведомство недовольно, что на эти компании поступает много жалоб от малого и среднего бизнеса, а проверять IT-компании в России нельзя. Почему именно эти маркетплейсы вырвались далеко вперед своих конкурентов? И чем грозит интерес к ним ФАС?

    ФАС рассказала о конфликте Wildberries и Ozon со своими поставщиками, малым и средним бизнесом. В службе уверяют, что на эти два маркетплейса приходит много жалоб, но проверять компании нельзя, так как действует мораторий на проверки IT-компаний. Поэтому у ФАС связаны руки. При этом две компании занимают доминирующее положение, что привлекает внимание ведомства.

    «Есть достаточно много жалоб от потребителей и компаний МСП на работу маркетплейсов. Они поступают постоянно. Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов. Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon – вместе они занимают около 80% рынка», – заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский.

    При этом проверки бизнеса проводить нельзя, так как еще в 2022 году был установлен мораторий на проверки IT-бизнеса, который был продлен на 2023 и 2024 год. Однако ФАС считает необходимым вывести маркетплейсы из-под данного моратория. Летом в ФАС говорили, что в правительстве согласны с этим, и работа ведется.

    Пока же ФАС изучает практики, направляет письма, проводит совещания. «Результатом совместной работы должно стать добровольное устранение нарушений, – отметил Шаскольский.

    В Wildberries ответили, что для них доминирующее положение – это вполне ожидаемый результат: «Последние несколько лет бизнес Wildberries растет – мы развиваем инфраструктуру в регионах России, что делает сотрудничество с платформой более выгодным и удобным для продавцов.

    Wildberries вырос за первое полугодие 2023 года на 94%, а Ozon на 80% за тот же период.

    «Wildberries и Ozon действительно по охвату являются лидерами рынка, ситуация имеет признаки олигополии»,

    – говорит Андрей Скорочкин, генеральный директор «Рексофт Консалтинг».

    По его мнению, положение невозможно урегулировать без вмешательства государства. «Именно активные действия государства способны создать место для роста других игроков на рынке маркетплейсов. Расширение числа игроков и устранение существующей ситуации с бесспорным лидерством двух маркетплейсов приведет к развитию альтернативных площадок, а значит, к созданию конкурентных условий для российских небольших производителей. Таким образом, государство будет способствовать экономическому росту в сфере малого и среднего бизнеса и снижению тренда постепенной каннибализации отечественного производителя экспортом товара из Азии», – считает Скорочкин.

    Однако ситуация в России еще не так критична, как в США.

    «На российском рынке маркетплейсов конкуренция значительно выше, чем на американском, где безраздельно царит Amazon»,

    – говорит Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам». По его словам, сама структура этого рынка способствует монополизации, так как потребители в итоге пользуются «лучшим» по общественному мнению сервисом, а это мнение в интернете быстро распространяется. Во-вторых, выигрывает тот, у кого есть терпеливые инвесторы.

    «Озон не столько «выстрелил», сколько терпеливо рос и работал в убыток четверть века. Работа в убыток – это часть формирования олигополистического рынка, на котором мало игроков и ведутся ценовые войны на выбывание слабейших. Классический пример – американские авиалинии. Масштабировать так бизнес без бесконечно терпеливых инвесторов нельзя. У менее крупных игроков, чем Озон и Wildberries, таких терпеливых инвесторов нет», – объясняет Делицын. Тот же «Озон» не выплачивает дивиденды своим акционерам, так как все средства направляет на финансирование бизнеса.

    Однако малый и средний бизнес, который торгует через маркетплейсы, интересуют больше свои проблемы. Пока ФАС договаривается с маркетплейсами полюбовно, но когда отменят мораторий на проверку IT-компаний, а дело явно к этому идет, можно ожидать и появления антимонопольного дела со штрафами.

    Однако смысла в больших штрафах Делицын не видит, потому что неясно, какая цель этим может быть достигнута. «Малые и средние предприниматели жаловаться все равно не перестанут, поскольку модель бизнеса на маркетплейсе может быть прибыльной лишь при условии отсутствия конкурентов, то есть при продаже каких-то уникальных товаров», – объясняет он.

    На самом деле, не в интересах самих мелких продавцов топить торговые онлайн-площадки. «Задача МСП не в том, чтобы закрыть маркетплейсы, а в том, чтобы принудить их предоставлять услуги оперативнее и на более выгодных условиях, чем сейчас.

    С другой стороны, без малого и среднего предпринимателя маркетплейсам будет нечего продавать. Поэтому стороны вечно будут торговаться и браниться»,

    – говорит эксперт ФГ «Финам».

    При этом у предпринимателей всегда есть выбор – торговать или не торговать через маркетплейсы. «Без маркетплейсов МСП может открыть собственный онлайн-магазин, платить зарплату IТ-специалистам, которые будут разрабатывать витрину и базу данных, покупать рекламу у «Яндекса» и нести прочие расходы. Самостоятельные магазины есть, например, у «М.Видео», DNS и т. д. Но очевидно, что это не масштаб деятельности МСП, это на два порядка более высокие затраты», – заключает собеседник.

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    Доминирование Wildberries и Ozon потребовало вмешательства властей

    Маркетплейсы Wildberries и Ozon заняли доминирующее положение на рынке, посчитали в ФАС. Ведомство недовольно, что на эти компании поступает много жалоб от малого и среднего бизнеса, а проверять IT-компании в России нельзя. Почему именно эти маркетплейсы вырвались далеко вперед своих конкурентов? И чем грозит интерес к ним ФАС? Подробности

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