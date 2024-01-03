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    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    3 комментария
    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    37 комментариев
    3 января 2024, 12:50

    Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже 75 долларов за баррель

    Tекст: Ольга Иванова

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE опустилась ниже 75 долларов за баррель впервые с 14 декабря 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

    По данным биржи на 12.22 мск, цена Brent снижалась на 1,47%, до 74,92 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

    К 12.26 мск фьючерс на нефть марки Brent ускорил снижение и торговался на уровне 74,88 долларов (-1,55%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале падал на 1,39%, до 69,38 долларов за баррель.

    Напомним, мировые цены на нефть снижались в пятницу вечером, впервые с 2020 году они могут показать падение.

    2 января 2024, 15:31
    Военкоры сообщили о гибели заместителя Залужного в подземном бункере Киева

    «Военное дело»: Заместитель Залужного уничтожен в подземном бункере в Киеве во время российской ракетной атаки

    Военкоры сообщили о гибели заместителя Залужного в подземном бункере Киева
    @ President Of Ukraine/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве уничтожен подземный командный пункт, где находился заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного, также поражен цех по производству дронов, сообщили СМИ.

    В Telegram-канале «Военное дело», который сообщил об уничтожении высокопоставленного украинского военного, имя погибшего генерала ВСУ не сообщается, официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон пока не поступало, пишет «Российская газета».

    Военкоры также сообщают, что в результате атаки на Киев были уничтожены несколько зенитных комплексов украинского ПВО, один из цехов по производству дронов, а также поврежден промышленный объект.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

    Напомним, президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом, и пообещал, что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление ... безнаказанным не останется, сто процентов».

    Коментарии (45)
    2 января 2024, 19:40
    Названа предварительная причина взрывов в Нью-Йорке

    Российский консул Захаров заявил, что взрывы с Нью-Йорке связаны с неполадками на подстанциях

    Tекст: Вера Басилая

    Местные службы экстренного реагирования связывают взрывы в Нью-Йорке с неполадками в электросети и на подстанциях, заявил консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.

    Захаров сообщил, что, судя по той информации, которая была получена, скорее всего, речь идет о том, что где-то произошло «что-то типа замыкания», передает РИА «Новости».

    Ранее американские издания писали, что после серии взрывов в районе острова Рузвельта на Манхэттене в Нью-Йорке произошло отключение электричества в нескольких зданиях.

    До этого жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов и толчках, которые трясли их дома.

    Коментарии (14)
    2 января 2024, 15:18
    Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2

    МО: ВС России уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6 ВСУ

    Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы группировки «Запад» уничтожили взвод танков Leopard-2A6 производства Германии на Сватовском направлении, сообщили в Минобороны.

    По сообщению ведомства, в районе Терны была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к атаке на позиции ВС России при поддержке бронетанкового взвода на танках Leopard-2. Российские военнослужащие уничтожили танки, применив высокоточные боеприпасы, передает РИА «Новости».

    В ролике, который опубликовало Минобороны, можно видеть три Leopard-2A6 с характерной дополнительной защитой башни, которые поражаются для гарантированного уничтожения несколькими боеприпасами.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе провалившегося контрнаступления потеряли 37 танков Leopard.

    Коментарии (23)
    2 января 2024, 17:07
    Взрывы прогремели в Нью-Йорке

    Американские СМИ соообщили о взрывах в Нью-Йорке

    Взрывы прогремели в Нью-Йорке
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов и толчках, которые трясли их дома, пишут местные СМИ.

    По данным изданий, жители Нью-Йорка почувствовали «три толчка» и слышали звуки, похожие на взрывы. В пожарном управлении города рассказали, что инцидент произошел к югу от моста на Рузвельт Айленд, передает РИА «Новости».

    На место происшествия прибыли подразделения пожарных, а также компания-оператор электро- и газоснабжения города Con Edison, о наличии пострадавших сведений не поступало, причина взрыва пока не ясна.

    Ранее в Вильнюсе прогремели взрывы в пятиэтажном доме.

    Коментарии (35)
    2 января 2024, 21:11
    В США оценили действия российских истребителей Су-57 на Украине

    MWM: Российские истребители Су-57 успешно показали себя в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine.

    Издание отмечает, что Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Су-57 применялись для выведения из строя систем ПВО противника, участвовали в воздушных боях, в итоге они укрепили доверие к этой модели истребителя.

    Автор статьи отмечает: поставки истребителей российской армии в наступившем году увеличиваются почти вдвое.

    Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения любых воздушных, наземных и надводных целей.

    Напомним, что авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (КНААЗ) передал Минобороны заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57.

    Коментарии (28)
    3 января 2024, 10:13
    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву

    В Польше рассказали об успешном ракетном ударе России по Киеву

    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская армия нанесла успешный удар по военной инфраструктуре Киева, пишет обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет обозреватель, западные системы противовоздушной обороны (ПВО) оказались бессильны против ракет «Кинжал». Российские ракеты проломили «зонтик» ПВО, и в образовавшуюся брешь полетели крылатые ракеты и ударные дроны, передает «Лента.ру».

    Подгурский пишет, что на Украине пытались обмануть общественность, заявив о перехвате всех «Кинжалов», но в Интернет попали видео и фотографии ряда российских ударов по объектам промышленной и военной инфраструктуры.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

    Коментарии (7)
    2 января 2024, 19:04
    Тела трех кикбоксеров найдены в доме в Тверской области

    Tекст: Вера Басилая

    В частном доме в деревне Глазково Тверской области обнаружены тела трех спортсменов без признаков насильственной смерти, сообщил президент Федерации кикбоксинга Тверской области Олег Корнилов.

    Корнилов, воздержавшись от дальнейших комментариев, подтвердил гибель трех кикбоксеров, передает ТАСС.

    СМИ и Telegram-каналы сообщили, что якобы с места происшествия изъяты полимерные пакеты с неизвестными гранулами. Погибшими оказались тренер региональной федерации кикбоксинга, мастер спорта международного класса и сын экс-депутата.

    Ранее в крови капитана разбившегося в Таиланде судна с россиянами нашли амфетамин.

    Коментарии (15)
    3 января 2024, 01:20
    На Украине ликвидировали командира грузинского легиона Мамуку Мамулашвили

    Объявленный в розыск командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили был ликвидирован на Украине

    На Украине ликвидировали командира грузинского легиона Мамуку Мамулашвили
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне специальной военной операции на Украине ликвидирован командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили, который был объявлен в розыск за серию военных преступлений.

    О ликвидации Мамулашвили (настоящее имя Ушанги) сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинские паблики.

    Уточняется, что наемник был убит в результате ракетных ударов по украинским позициям.

    Мамулашвили известен своими видеозаявлениями, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат и «кадыровцев». При этом в Киевской области военнослужащие его нацистского подразделения убили несколько российских военнопленных.

    В октябре 2023 года МВД России объявило в розыск Ушанги Мамулашвили, привлеченного в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

    При этом в Тбилиси был создан фонд поддержки воюющего за ВСУ «Грузинского легиона»

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    2 января 2024, 18:20
    В Нью-Йорке после взрывов произошло отключение электричества
    В Нью-Йорке после взрывов произошло отключение электричества
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    После серии взрывов в районе острова Рузвельта на Манхэттене в Нью-Йорке произошло отключение электричества в нескольких зданиях, сообщили американские издания.

    По данным СМИ, в районе Манхэттена зарегистрировано несколько отключений электроэнергии, официального подтверждения о возможном землетрясении и взрывах в Нью-Йорке не поступало, передает радио Sputnik.

    По словам сотрудников экстренных служб, пожарные ликвидируют многочисленные взрывы якобы технических люков в этом районе.

    Ранее СМИ писали, что жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов и толчках, которые трясли их дома.

    Коментарии (25)
    3 января 2024, 11:38
    Ученые установили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона
    Ученые установили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона
    @ Lydie Gigerichova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сто лет назад, 3 января 1924 года, британские археологи вскрыли саркофаг Тутанхамона. Ученые установили причину смерти первооткрывателей этой гробницы, опровергнув «проклятие фараона».

    Гробница Тутанхамона была обнаружена в ноябре 1922 года участниками экспедиции во главе с британским исследователем Говардом Картером и археологом лордом Джорджем Карнарвоном. Спустя несколько лет стали умирать люди, причастные к открытию гробницы, пишет РИА «Новости».

    В1923 году лорд Карнарвон умер от заражения крови. Чуть позже умер египетский принц Али Камель Фахми Бей. Еще через год умер рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас-Рейд. В 1928-м умер археолог Артур Мейс. В 1929 году умер Ричард Бартель, секретарь Картера.

    Ученые изучили настенные надписи в гробнице, но никаких предостережений для «расхитителей» они не нашли.

    Из числа «жертв проклятия» учеными были исключены принц, его застрелила жена, а также рентгенолог (он получил большую дозу облучения).

    Исследователи пришли к выводу, что причиной смерти большинства первооткрывателей стала «пещерная болезнь», которая была вызвана грибками Aspergillus, их обнаружили в гробнице. Ученые сообщают, что в таких условиях грибы живут долго, кроме того, они могут повысить свою вирулентность. Таким образом, миф о проклятии Тутанхамона удалось развеять.

    Как писал научный скептик Джеймс Рэнди, средняя продолжительность жизни большинства участников экспедиции после вскрытия гробницы составила 23 года.

    Ранее археологическая экспедиция обнаружила в расположенном к югу от Каира городе Абидос египетской провинции Сохаг сотни запечатанных сосудов с вином выдержкой около 5 тыс. лет.

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    2 января 2024, 20:22
    В Киеве демонтировали «взломанные русскими» веб-камеры

    В Киеве демонтировали «взломанные русскими» и показавшие работу ПВО веб-камеры

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины (СБУ) установила адреса и демонтировала веб-камеры, которые транслировали работу ПВО и показывали локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки, сообщили в СБУ.

    В украинскихз спецслужбах заявили, что камеры, которые были установлены в жилых комплексах для мониторинга придомовой территории, якобы оказались взломаны российскими спецслужбами с целью шпионажа за силами обороны в Киеве, передает РИА «Новости».

    В СБУ также уточнили, что с начала спецоперации уже заблокированы порядка 10 тыс. камер, которые могли быть использованы для корректировки ракетных обстрелов.

    Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что перед нанесением ударов Россия разузнала недостатки украинской ПВО и тщательно спланировала операцию.

    СМИ сообщали, что российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

    В Минобороны отчитались, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве и его пригородах, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников.

    Коментарии (34)
    2 января 2024, 15:01
    Посол Франции заявил о смене формата помощи Украине

    Посол Франции в Киеве заявил, что Париж изменит формат помощи Украине

    Посол Франции заявил о смене формата помощи Украине
    @ Didier Charre/Union Europeenne/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Франция намерена сосредоточиться на производстве оружия на Украине, но и поставка военного оборудования пока продолжится, сообщил посол республики в Киеве Гаэль Весьер в интервью France Info.

    Весьер объяснил, что поддержка Франции Киеву будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, но для перехода на другую стратегию потребуется время, передает ТАСС.

    Дипломат заявил, что изменить формат помощи Украине предложила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, она в ближайшее время приедет в Киев.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    Коментарии (22)
    2 января 2024, 21:28
    В Нью-Йорке около места взрывов зафиксировали землетрясение

    Tекст: Вера Басилая

    Сейсмологи США зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7 баллов близ острова Рузвельт-Айленд в центре Нью-Йорка, которое совпадало со временем, когда появились сообщения о взрывах и тряске.

    По данным американских сейсмологов, землетрясение произошло в нью-йоркском районе Куинс, эпицентр располагался на глубине 5 км. В то же время, спустя восемь минут после пожарным поступило обращение от местных жителей о «серии взрывов и тряске», передает ТАСС.

    Генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров заявил, что на данный момент обращений на горячую линию генконсульства не поступало».

    Ранее после серии взрывов в районе острова Рузвельта на Манхэттене в Нью-Йорке произошло отключение электричества в нескольких зданиях.

    Российский консул Захаров сообщил, что местные службы экстренного реагирования связывают причины взрывов в Нью-Йорке с неполадками в электросети и на подстанциях.

    СМИ писали, что жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов и толчках, которые трясли их дома.

    Коментарии (15)
    3 января 2024, 08:57
    Западные СМИ: Шольц может досрочно уйти в отставку

    Repubblica: Шольц может досрочно покинуть пост

    Западные СМИ: Шольц может досрочно уйти в отставку
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц из-за потери доверия может досрочно покинуть должность, передает газета Repubblica со ссылкой на источники.

    Издание пишет, что три четверти немцев недовольны деятельностью Шольца и его партии. Одним из самых явных факторов недоверия стал скандал с компанией Wirecard, передает Repubblica. Как пишет издание Bild, ходят слухи, что на посту Шольца сменит министр обороны ФРГ Борис Писториус, который пользуется большой популярностью у народа.

    Шольц был министром финансов, когда в 2020 году был разоблачен крупнейший скандал в экономической истории Германии. На посту министра Шольц отвечал за финансовый регулятор BaFin, который не заметил мошенничества на миллиарды долларов, связанного с бронированием авиабилетов.

    Тот факт, что спекуляции перетекли из итальянской газеты в Германию, показывает кризисное настроение в политическом Берлине, добавляет немецкая газета Bild. Однако в издании усомнились в данных итальянской газеты о том, что Шольца на посту канцлера сменит Писториус.

    Напомним, скандал вокруг германского оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня 2020 года. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют 1,9 млрд евро, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Один из ведущих менеджеров Wirecard, австриец Ян Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал.

    Тогда Шольц и его министерство пытались защитить компанию, что вызвало негодование и подозрения.

    Коментарии (12)
    2 января 2024, 20:46
    В Челябинске объявили в розыск четвертого подозреваемого в нападении на бойца СВО

    СК: Объявлен в розыск четвертый подозреваемый в нападении на бойца СВО в Челябинске

    Правоохранительные органы разыскивают четвертого подозреваемого, участвовавшего в конфликте с участником спецоперации в Челябинске, троим задержанным нападавшим предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщило следственное управление СК России по региону.

    В сообщении СК указано, что еще один нападавший скрылся от следствия и объявлен в розыск, принимаются меры к установлению его местонахождения. При этом в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанным троим участникам конфликта, следует из сообщения в Telegram-канале СУ СКР по Челябинской области.

    Напомним, сообщалось, что пьяные мигранты напали на участников СВО в Челябинске, одному из участников спецоперации «нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия».

    В СК сообщили, что были установлены и задержаны трое фигурантов, причастных к избиению участника СВО в Челябинске.

    Коментарии (19)
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