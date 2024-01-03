Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.3 комментария
Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже 75 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE опустилась ниже 75 долларов за баррель впервые с 14 декабря 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 12.22 мск, цена Brent снижалась на 1,47%, до 74,92 долларов за баррель, передает РИА «Новости».
К 12.26 мск фьючерс на нефть марки Brent ускорил снижение и торговался на уровне 74,88 долларов (-1,55%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале падал на 1,39%, до 69,38 долларов за баррель.
Напомним, мировые цены на нефть снижались в пятницу вечером, впервые с 2020 году они могут показать падение.