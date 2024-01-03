Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.8 комментариев
В Москве рассказали о росте внутреннего туризма
Внутренний туризм в Москве бьет доковидные рекорды, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель городского комитета по туризму Евгений Козлов.
Так, по его словам, с января по сентябрь в Москве побывали 15,8 млн российских путешественников, что на 5% больше, чем за тот же период 2019 года, передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что с внутренним российским туризмом происходит ровно то, что и с российским сельским хозяйством после введения западных продовольственных санкций несколько лет назад, – настоящий бум. Летний туристический сезон 2023 года показал эффективность мер по поддержке туризма, принятых правительством России, и ряд других значимых обстоятельств.