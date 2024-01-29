Стартовал прием заявлений для участия в ДЭГ на выборах президента России

Инструкция для регистрации на онлайн-голосовании на выборах президента России – 2024

Заявление ДЭГ подается в электронном виде с использованием ЕПГУ (Единого портала государственных услуг) с 00.00 по московскому времени 29 января 2024 года и до 24.00 по московскому времени 11 марта 2024 года, сообщает Telegram-канал ЦИК. В дни выборов избиратель должен зайти на портал дистанционного электронного голосования ЦИК России, авторизоваться через Госуслуги и проголосовать дистанционно. Это касается жителей 28 регионов, где голосование будет проводиться на федеральном портале ДЭГ.



Избиратель может отозвать заявление ДЭГ через Госуслуги тоже не позднее 24.00 по московскому времени 11 марта 2024 года и подать новое заявление для дистанционного голосования после отзыва, если не истек срок подачи. Избиратель, подавший заявление ДЭГ и не отозвавший его до 11 марта, будет исключен из списка избирателей на участке по месту жительства и не сможет получить бумажный бюллетень.



В Москве этого делать не нужно, в столице применяется ДЭГ на сайте mos.ru. Для участия в онлайн-голосовании москвичам достаточно полной учетной записи на этом портале. Столичный электронный список учитывает всех избирателей вне зависимости от избранного ими способа голосования. С его помощью члены участковых комиссий непосредственно перед выдачей бюллетеня могут удостовериться, что избиратель не проголосовал иными способами, в том числе электронно.



Механизм «Мобильный избиратель» дает возможность избирателю проголосовать на выборах президента Российской Федерации в любой точке страны вне зависимости от места регистрации. Для этого нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения: c 29 января по 11 марта 2024 года – через портал Госуслуг либо в территориальной избирательной комиссии (ТИК) или МФЦ; c 6 по 11 марта 2024 года – в участковой избирательной комиссии (УИК).



По состоянию на утро 29 января уже поступило 12,5 тыс. заявлений, из них 10 тыс. на дистанционное электронное голосование на выборах президента России, 2,5 тыс. – на голосование по месту нахождения, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.



Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

