Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.11 комментариев
Решено увеличить количество вагонов для проезда с животными
«Гранд сервис экспресс» с апреля увеличит количество вагонов, в которых разрешен проезд с животными, сообщили в Telegram-канале компании.
Это сделано по многочисленным просьбам пассажиров. Сообщается, что в большинстве поездов, отправляющихся с 29 апреля 2024 года, где есть плацкартные вагоны, появится по одному вагону класса 3Б. В них будет разрешен провоз мелких домашних животных, передает ТАСС.
Также будут изменены правила провоза животных в купейных вагонах, больше не понадобится полный выкуп купе.
Поезда, где будут добавлены вагоны, разрешающие провоз животных, курсируют между Симферополем и Москвой, Омском, Пермью, Адлером, Кисловодском, Смоленском и Волгоградом.
Изменения в правила были внесены после инцидента с котом Твиксом. Его проводница поезда выбросила в Кирове, приняв за бездомного.