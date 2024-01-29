Решено увеличить количество вагонов для проезда с животными

Tекст: Кристина Цыцура

Это сделано по многочисленным просьбам пассажиров. Сообщается, что в большинстве поездов, отправляющихся с 29 апреля 2024 года, где есть плацкартные вагоны, появится по одному вагону класса 3Б. В них будет разрешен провоз мелких домашних животных, передает ТАСС.

Также будут изменены правила провоза животных в купейных вагонах, больше не понадобится полный выкуп купе.

Поезда, где будут добавлены вагоны, разрешающие провоз животных, курсируют между Симферополем и Москвой, Омском, Пермью, Адлером, Кисловодском, Смоленском и Волгоградом.

Изменения в правила были внесены после инцидента с котом Твиксом. Его проводница поезда выбросила в Кирове, приняв за бездомного.