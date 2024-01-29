Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.11 комментариев
Белый дом пообещал ответить на удары по военным США на Ближнем Востоке
Кирби заявил, что США ответят на атаки по американским военным на Ближнем Востоке
США нанесут ответный удар за атаку на американские войска на Ближнем Востоке, но Вашингтон не хочет войны с Ираном, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Как указал Кирби в эфире NBC, США это абсолютно точно сделает в то время и тем способом, который посчитает нужным и подходящим, передает Regnum.
Он, отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон ударить по иранской территории, отметил, что США не хотят войны с Ираном. По его словам, США не ищут войны с Ираком и не хотят эскалации конфликта в регионе.
Кирби подчеркнул, что США хотят, чтобы регион Ближнего Востока был стабильным и процветающим и чтобы атаки на американских военных прекратились.
Ранее стало известно, что США рассматривают различные варианты реагирования на атаку на их базу на Ближнем Востоке. По словам источника Bloomberg, один из них – тайная операция, в ходе которой Вашингтон нанесет удар по Ирану. При этом о своем участии в этой кампании Соединенные Штаты заявлять не будут, но «пошлют четкий сигнал» Тегерану.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как прокси-войска Ирана поставили США в тупик.