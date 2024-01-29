Белый дом пообещал ответить на удары по военным США на Ближнем Востоке

Кирби заявил, что США ответят на атаки по американским военным на Ближнем Востоке

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Кирби в эфире NBC, США это абсолютно точно сделает в то время и тем способом, который посчитает нужным и подходящим, передает Regnum.

Он, отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон ударить по иранской территории, отметил, что США не хотят войны с Ираном. По его словам, США не ищут войны с Ираком и не хотят эскалации конфликта в регионе.

Кирби подчеркнул, что США хотят, чтобы регион Ближнего Востока был стабильным и процветающим и чтобы атаки на американских военных прекратились.

Ранее стало известно, что США рассматривают различные варианты реагирования на атаку на их базу на Ближнем Востоке. По словам источника Bloomberg, один из них – тайная операция, в ходе которой Вашингтон нанесет удар по Ирану. При этом о своем участии в этой кампании Соединенные Штаты заявлять не будут, но «пошлют четкий сигнал» Тегерану.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как прокси-войска Ирана поставили США в тупик.