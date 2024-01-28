К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.16 комментариев
Эксперт: Республиканцы обвинили Белый дом в неспособности защитить жизни солдат США
Республиканцы обрушились на президента США Джо Байдена после первой подтвержденной Пентагоном гибели солдат на ближневосточных базах США Белый дом обвиняют в халатности и неспособности защитить жизни солдат США, сообщил американист Малек Дудаков.
В своем Telegram-канале он сообщил, что «команда Байдена очень вяло реагирует на более чем 150 ударов по американским базам – будучи не способной ни договориться с Ираном, ни как-то усилить безопасность своих военных объектов».
Дудаков указал на то, что вспомнили «пророческие» слова экс-президента США Дональда Трампа, когда он предсказал катастрофические последствия для США от начала войны в Газе и эскалации на Ближнем Востоке.
По его словам, «американские базы превратились в учебные мишени для атак проиранских прокси-сил». Он отметил, что проиранским силам удается перегружать системы Patriot, но кроме того, базы США находятся во все более враждебном окружении. Так, Ирак не только отказывается помогать войскам США, но и требует их убрать со своей территории.
«61% американцев нынче рассматривают вторжение в Ирак как ошибку. А 57% склоняются к изоляционизму – и прекращению бесконечных войн. Так что рано или поздно США придется уходить из Сирии и Ирака», – заключил он.
Напомним, в результате нападения беспилотника на американскую базу на севере Иордании погибли три американских военных, еще 25 получили ранения.