К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.10 комментариев
Зрители отмененного спектакля в Театре сатиры посетили Театр Моссовета
Зрителям спектакля, который не состоялся в связи с пожаром, в Театре сатиры выдали бесплатные билеты в Театр Моссовета, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.
В сообщении говорится, что зрители отмененного утром спектакля в Театре сатиры получили бесплатные билеты в соседний Театр Моссовета, передает ТАСС.
Часть зрителей, не попавших на утренний спектакль в Театр сатиры, приняла приглашение в Театр Моссовета и бесплатно посетила спектакль «Карлсон».
Ранее сообщалось, что в Театр сатиры отменили ближайший спектакль «Дороги, которые нас выбирают» и вечерние представления в связи с пожаром в здании.
Напомним, в воскресенье в Московском академическом Театре сатиры в центре Москвы начался пожар. В оперативных службах сообщили, что нарушение техники безопасности во время выполнения ремонтных работ могло стать причиной пожара в Театре сатиры в центре Москвы. Позже в столичном ГУ МЧС сообщили, что пожар в Театре сатиры ликвидирован.