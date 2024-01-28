В немецком Штутгарте эвакуировали вокзал

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Bild, полиция полностью эвакуировала центральный вокзал Штутгарта после того, как прохожие сообщили о нескольких «подозрительных людях» вскоре после 11 часов утра (13.00 мск). Отмечается, что полиция проверила трех подозреваемых, передает РИА «Новости».

Полиция город, сообщая об эвакуации, подробностей не рассказала. Там отметили, что на главном вокзале Штутгарта проводится полицейская операция, движение поездов приостановлено. В полиции также призвали людей избегать этого места. Сообщается, что всего были эвакуированы около 150 человек.

Напомним, в Германии железнодорожники организовали очередную забастовку, ее начали машинисты грузовых поездов, а позже к ним присоединились коллеги, управляющие пассажирскими составами.

Ранее забастовка машинистов железнодорожного концерна Deutsche Bahn почти парализовала работу вокзала Берлина.