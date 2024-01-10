Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Забастовка машинистов в Германии парализовала работу вокзала в Берлине
ТАСС: В Берлине парализована работа вокзала из-за забастовки машинистов, отменены поезда
Забастовка машинистов железнодорожного концерна Deutsche Bahn почти парализовала работу вокзала Берлина: отменены почти все поезда дальнего следования ICE, не ходит городская электричка.
В Берлине из-за стачки железнодорожников почти перестал работать вокзал, в данный момент с двух платформ отходят региональные поезда RE, их ожидают немногочисленные пассажиры, остальные перроны пустые. Табло напоминают об отмене почти всех поездов, по громкоговорителям периодически сообщают о стачке, передает ТАСС.
Между тем машинисты намерены бастовать до 18:00 (20:00 мск) 12 января. Суд по трудовым вопросам Гессена во Франкфурте-на-Майне отклонил ходатайство Deutsche Bahn о запрете проведения стачки.
О проведении общенациональной акции протеста объявил профсоюз машинистов поездов GDL.
Напомним, работники железных дорог Германии хотят добиться повышения зарплаты на 555 евро в месяц, а также введения 35-часовой рабочей недели для тех, кто трудится посменно.