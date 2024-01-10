Забастовка машинистов в Германии парализовала работу вокзала в Берлине

ТАСС: В Берлине парализована работа вокзала из-за забастовки машинистов, отменены поезда

Tекст: Вера Басилая

В Берлине из-за стачки железнодорожников почти перестал работать вокзал, в данный момент с двух платформ отходят региональные поезда RE, их ожидают немногочисленные пассажиры, остальные перроны пустые. Табло напоминают об отмене почти всех поездов, по громкоговорителям периодически сообщают о стачке, передает ТАСС.

Между тем машинисты намерены бастовать до 18:00 (20:00 мск) 12 января. Суд по трудовым вопросам Гессена во Франкфурте-на-Майне отклонил ходатайство Deutsche Bahn о запрете проведения стачки.

О проведении общенациональной акции протеста объявил профсоюз машинистов поездов GDL.

Напомним, работники железных дорог Германии хотят добиться повышения зарплаты на 555 евро в месяц, а также введения 35-часовой рабочей недели для тех, кто трудится посменно.